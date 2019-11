“Svédországban kötelező a nyerges vontatókra a téli gumiabroncs, de ha szükséges, akkor a hóláncokat is fel kell szerelni. Csak akkor használom őket, ha elakadok a hóban, mert akkor segítenek visszanyerni a megfelelő tapadást“- hangsúlyozta a Lastbilsstationen sofőrje, aki Volvókat és Scaniákat egyaránt hajt, ráadásul gyakran vezet 24 méter hosszú szerelvényeket. A Svédországban közlekedő kamionosoknak érdemes figyelembe venni, hogy a félpótkocsit leszámítva minden tengelyen kötelező a hegycsúcsot és a hópehelyt ábrázoló téli gumiabroncs, december 1. és március 31 között. A minimális profilmélység azonban legalább 5 milliméter kell, hogy legyen.

A világszerte ismert, kamionsofőrként dolgozó vlogger tavaly adott először interjút a Vezessnek és ezúttal is örömmel válaszolt a kérdéseinkre. A homlokrakodóval is mesterien bánó 28 éves hölgy szerint az igazi tél Svédországban általában novemberben kezdődik, de a legkeményebb időszak februárban vár a kamionvezetőkre az időjárást illetően.

Bár az időjárás az évszakhoz képest továbbra is enyhe, november 10-től már téli üzemmód van érvényben a Magyar Közútnál. A téli útviszonyokra érdemes időben felkészülni, éppen ezért megkérdeztünk Angelica Larssont, mire kell figyelni ebben az időszakban, hiszen Svédországban már bekopogtatott az igazi tél.

“Nagyon szeretem a telet, annak ellenére, hogy ebben az évszakban Svédországban csak néhány óráig van világos. Ráadásul általában hajnali ötkor kelek és reggel hatkor kezdek el dolgozni. A hó előnye, hogy jóval láthatóbbá teszi a környezetet éjszaka, vagy hajnalban” – jegyezte meg Angelica. Télen nem lehet csak rutinból vezetni. “Ilyenkor javasolt nagyobb követési távolságot tartani és óvatosabban nyomni a fékpedált. A finomabb fékezéssel ugyanis elkerülhető a kamion megcsúszása” – emelte ki a svéd kamionsofőr hölgy.

Angelica Larsson egy fontos dologra is felhívta a sofőrök figyelmét. “Általában Stockholmtól északra vezetek és szerintem jobb, ha az aszfalt hidegebb. Ha ugyanis 0 fok fölé megy az út hőmérséklete, akkor csúszósabbá válik az aszfalt menet közben” – jegyezte meg a kamionos. Hozzátette: Svédországban, az ország nyugati részén fűtőtszálakat építettek az utakba. Ez annak köszönhető, hogy az országban sok lengyel, észt, bolgár, illetve más nemzetiségű sofőr is dolgozik a volán mögött, akik sokszor nem a megfelelő téli gumiabroncsokkal közlekednek, ezért gyakran elakadnak a hegyekben a havas, jeges utakon.

“Ha egy kamionos nálunk mégis elakad, akkor általában gyorsan érkezik a segítség. Nagyon ritka az, amikor valakiknek sokáig kell vesztegelnie” – emelte ki Angelica. Persze, érdemes minden esetőségre felkészülni, így arra is, ha esetleg mégis sokat kellene várni. “Télen mindig több réteget viselek a munkaruházat alatt és mindig van nálam egy plusz kabát is. Ha nagyobb útra megyek, akkor mindig beteszek egy extra takarót is arra az esetre, ha elromlana a fűtés” – tette hozzá a 153 centis hölgy. Angelica Larsson mindenkinek biztonságos közlekedést kíván Magyarországon!