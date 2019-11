Az USA-ban a nagy távolságok miatt egyre inkább a hidrogénnel hajtott kamionok kerülnek képbe, mint a dízel utáni korszak első hírvivői. Nem véletlen, hogy a Nikola Motor Company mellett a Toyota és már a Hyundai is az üzemanyagcellás nyergesekben látja a jövőt, hiszen az elektromos teherautóknál jóval nagyobb hatótávra képesek. A radikális technológiai váltás azonban várhatóan a csőrösök formatervét is drasztikusan átalakítja.

Olvass tovább

A Hyundai túl sok részletet egyelőre nem árult el a koncepció hajtásláncáról, mivel az még jelenleg is fejlesztés alatt van, de annyit már most tudni, hogy a HDC-6 Neptune nyolc darab hidrogéntartállyal fog rendelkezni. Nemcsak a teherautó, hanem a félpótkocsi is innovatív lesz. A dél-koreaiak szerint a Hyundai elsőként mutathatja majd be az észak-amerikai piacon a forradalmian új, kriogén-nitrogén hűtési rendszert használó hűtőkocsiját. Az új hűtőrendszer, amelyet az Air Liquide-del közösen fejlesztenek, akár 90 százalékkal kisebb károsanyag-kibocsátással üzemeltethető a hagyományos rendszerekhez képest.

A kétkedők persze joggal mondhatják, hogy egy koncepció még nem jelent semmit, de a Hyundai Svájcban a H2 Energyvel közösen ugyancsak hidrogéncellás, nehéz-kategóriás teherautó fejlesztésén dolgozik. A két cégnek ráadásul már most 1600 vizet pöfögő járműre van megrendelése.