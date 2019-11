Az Egyesült államokbeli bázissal rendelkező Navistar és a Scania együttműködési megállapodást írt alá európai teherautók Kanadában történő forgalmazásáról. Az egyezmény szerint a két vállalat a jövőben azon fog dolgozni, hogy a kanadai üzemeltetők számára is elérhetővé váljanak a bányaiparban alkalmazható Scania nehéz-kategóriás teherautók. A hír már csak azért is érdekes, mert a Navistar maga is busz- és kamiongyártó cégként tevékenykedik, mégis a Scaniával kíván elérni sikereket.

A Navistar első embere mindezt a piaci igények megváltozásával indokolta. “A vállalatok fenntarthatóbb megoldásokat keresnek, amelyek növelik az üzemidőt és csökkentik a teljes körű üzemeltetési költségeket. A Scaniával, mint partnerrel való együttműködésünk segít gyors eredményeket elérni” – emelte ki Persio Lisboa, a Navistar alelnöke az együttműködés kapcsán.

A Scania várhatóan nemcsak dömpereket, hanem tartályos és áruszállítós felépítménnyel ellátott teherautókat is értékesíthet majd. Az első tesztpéldányok 2020-ban kerülhetnek a kanadai üzemeltetőkhöz. Elképzelhető azonban, hogy nem pusztán az Euro VI-os Scania teherautók tengerentúli forgalmazásáról, hanem akár a svédek által kifejlesztett önvezető bányadömperek értékesítéséről is szó lehet. Mint ismeretes a Scania szeptemberben adta hírül, hogy vezetőfülke nélküli, távirányítással működő dömpereket fejlesztett ki.

A Scania dömpereket természetesen nemcsak Európában használnak az építő- és bányaiparban, hiszen Dél-Amerikában és Ázsiában összesen tízezernél több svéd teherautó dolgozik nap, mint nap.