A Daimler nemrég a világ tudtára adta, hogy megérkezett a legújabb generációs Mercedes-Benz Zetros. A német gyártó nehéz-kategóriás teherautója robusztusságával és strapabíróságával szerzett magának hírnevet a világban. A 6×6-os változat össztömege trélerrel és rakománnyal együtt akár 116 tonna is lehet, ám a Zetros még ekkora súlyt is gond nélkül megmozgat. Éppen ezért előszeretettel alkalmazzák ezeket a járműveket off-road terepen is.

A Zetros külsőre nem sokat változott, igaz a Daimler szerint áttervezett hűtőmaszkot kapott. Ha alaposan szemügyre vesszük, akkor az állítás megállja a helyét, mert a korábbi négy helyett, most mindössze három vastag függőleges rácsból áll. A modellnek karakteres megjelenést kölcsönző frontrész, így a lámpák helyén lévő nagy méretű irányjelzők és a lökhárítóba ágyazott kerek fényszórókat az új generációs Zetros is megörökölte.

Mindamellett a modell nagyobb teljesítményű dízelmotorokat is kapott, amelyek közül a legerősebb 510 (375 kW) lóerős és 2300 newtonméteres nyomatékkal rendelkezik. A mérnökök nemcsak az erőforrásokat, hanem az összkerékhajtást is optimalizálták, emellett új műszerfalat is terveztek a Zetros számára.

A modellt előszeretettel használják a különféle országok nemzeti hadseregei, így többek között Algériában és Chilében is szolgálnak katonai Zetrosok, ezért a harmadik világbéli országoknak Euro III és Euro V-ös változatban továbbra is elérhető lesz.