A gyártók már több éve igyekeznek olyan helyekre is rakni ablakokat, ahová az utóbbi évtizedekben nem volt szokás. A legtöbben eddig az övvonal alá, leginkább kerekesszékkel, illetve a babakocsival közlekedők peronjához raktak kis ablakokat, hogy javítsák a “kilátást”. Most úgy tűnik, hogy kezd visszatérni az oldalsó ablaksor fölött található tetőablaksor, mint hajdanán az Ikarus 30-asnál, 31-esnél, vagy 55-ösnél. Ezt a megoldást alkalmazza többek között a francia elektromos Bolloré-Bluebus, valamint a Neoplan Skyliner is. Mi tagadás, jól néz ki.

Pénteken kezdetét vette a világ egyik legnagyobb buszkiállítása, a Busworld Europe Brüsszelben és egészen október 23-ig várja a látogatókat. A Vezess a nulladik napon járt az Atoniummal szemben található expón, hogy megnézze mivel készültek a gyártók erre az évre. Természetesen a fontosabb újdonságokról hamarosan részletesen is beszámolunk, de addig is következzen egy összeállítás arról, melyek a legfrissebb trendek a buszgyártásban?

A Bluebus tetőablakai.

Látványos belső világítás

Mind a városi, mind a távolsági buszoknál lehengerlő utastéri világítás rendszereket prezentáltak a gyártók. Sajnos a valóságban kevés üzemeltető veszi meg így az autóbuszokat, ettől függetlenül jó látni, hogy mi az ami benne van a repertoárban. A Heuliez GX 137 E belső tere például kék kiegészítő világítást kapott, ami nemcsak hangulatos, hanem egyúttal “utalás” az elektromos hajtásra is. Ha rendeznének versenyt ezen a téren, akkor valószínűleg azt az MAN új 18,75 méter hosszú hibridje nyerné, mivel az ajtóknál lévő, térelválasztóként funkcionáló üveglapokon a cég logójában lévő oroszlánok világítanak zölden.

No more visszapillantó

A visszapillantók ideje lejárt. Helyét átveszi a MirrorEye, vagy ahogy tetszik a “digitális visszapillantó”, ami lényegében azt jelenti, hogy a külső tükrök helyére kamerák kerülnek és a sofőr a szélvédőn belül elhelyezett, színes kijelzők segítségével követheti nyomon a busz környezetét. Ezen a téren élen jár a Neoplan, amely elsők között vezette be az újítást a Skyliner elnevezésű zászlóshajójánál.

Luxus a fedélzeten

Nem elég azt mondani egy gyártónak, hogy az ő busza komfortos, villantani is kell, éppen ezért egyre több cég kísérel meg egy kicsi pluszt nyújtani, amit vagy kifizet a megrendelő vagy nem. A Neoplan Skylinerben például egy Nespresso kávéfőzőt építettek az első tengelynél található lépcső alá. A Tourliner L-nél pedig egy sörcsap került a második ajtóhoz. A kevésbé látványos megoldásokat előnyben részesítő gyártók inkább a műszerfalba épített hűtőládával, a hagyományos helyett 2+1-es üléselrendezéssel, illetve a busz hátsó traktusában kialakított lounge-résszel igyekeztek kiemelkedni.

Fejlesztési irányok

Kevés olyan európai gyártó akad, aki ne mutatott volna be elektromos buszt, elég ha csak a csuklós Iveco E-way-re, vagy a Volvo 7900-ra gondolunk. 2019 tehát egyértelműen az elektromos fordulat évének nevezhető a gyártóknál, már csak azért is, mert jelenleg a kínaiak is ott állnak az Európai Unió küszöbén. Ez az a hajtás, ahol már ők is labdába rúghatnak ( sőt, egyenesen vezető szerepet töltenek be) és azt kell mondanunk, hogy a dizájn terén erősen feljöttek az európai mezőnyhöz, még akkor is, ha akad egy-két olyan kínai cég, aki továbbra is az európaiakat másolja.

A Busworld Europe-ön többek között a King Long, a Golden Dragon és a Yutong is mutatott be elektromos városi autóbuszt. Nem szabad természetesen megfeledkezni más fejlesztési irányokról sem: a Solaris és a Hess duplacsuklós buszokkal próbálkozik. Előbbi trolibuszt, utóbbi pedig akkumulátortechnológiás autóbuszt mutatott be, közös ismertetőjegyük, hogy mindkettőjük 24 méter hosszú.

Oldtimerek

Egyes gyártók fontosnak tartják, hogy rendre tisztelegjenek az ősök munkái előtt. A K-Bus például egy Puch MS 50 típusú motorkerékpárt is elhozott, hogy felhívja a figyelmet az 1970-ben fejlesztett hidrazin-levegő üzemanyagcellás motorkerékpárra, ami jelenleg Bécsben van kiállítva. A spanyol Irizar egy 1957-ben gyártott, trambusz kialakítású Pulmann modellt vitt el Brüsszelbe, de a látogatók akár egy Setra S6-ot is közelebbről szemügyre vehetnek.

A Busworld Europe kétévente kerül megrendezésre, így bőven lesz miről beszámolni a következő napokban.