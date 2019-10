Tavasszal számoltunk be arról, hogy a franciák egy exkluzív változatot is készítenek a megújult Masterből, ez pedig nem más, mint a Red Edition. Az elnevezés egy különleges optikai és technikai csomagot takar, amely kiemeli a francia furgont a szürke eminenciások világából. A Red Edition-ról kedden rántották le a leplet a Renault Trucks biatorbágyi központjánál.

Gigantikus színpaletta

Az újdonság az új motorháztetőről, krómbetétes hűtőrácsáról és LED-nappali menetfényes lámpáiról ismerhető fel, de a Red Edition felirat is sejteti, hogy nem szokványos modellváltozatról van szó. Az exkluzív kiadás a 3,1 és 4,5 tonna közötti, alvázas, platform kabinos, zárt áruszállítós és személyszállítós változatokat fedi le. Utóbbi két kategória esetében az elsőkerék- mellett a hátsókerék-hajtás is rendelkezésre áll. Bár idehaza a kisáruszállítóknál uralkodó árnyalatnak tekinthető a fehér, a Red Edition alapból hatféle matt és háromféle metál színben érhető el, de a szín fetisiszták akár 104 speciális szín (!) közül is választhatnak. Azt tehát nem lehet mondani, hogy a franciák ne adnának a megjelenésre.