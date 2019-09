A járművet június 30-án helyezték forgalomba, azóta kicsivel több mint tízezer kilométert tettek meg vele. A nyergest a svéd metál banda, az In Flames használta és számtalan rendezvényen, többek között egy svédországi rockfesztiválon is feltűntek vele.

A karakteresebb megjelenés érdekében rozsdamentes felnikkel látták el a nyergest, emellett a fülke hátoldalán a hűtőmaszkon és szélvédő fölötti részen kiegészítő jelleggel lámpasorokat helyeztek el. A hátsó légterelőket vörös, az első és hátsó tengely között található elemeket viszont narancssárga színű lámpasorokkal látták el.

A Globetrotter XL méretű, légrugós felfüggesztésű fülke belseje még karakteresebbre és rockosabbra sikeredett. A kabin falai világos borítás kaptak, míg az ülések, a műszerfal és ajtók belső burkolatai szürkésfekete árnyalatúak lettek. A műbőr üléseket és az ajtókat ráadásul metál motívumok, illetve In Flames logók díszítik. Az egyedi ábrák a kabin sötétítő függönyén is feltűnnek. A hátfalon, az alsó ágy felett pedig egy fehér Epiphone Custom Les Paul gitár lóg, amelyet a zenekar frontembere, Björn Gelotte dedikált. Az új tulajdonos ezt is és egy 2020-ban valamennyi In Flames koncertre érvényes belépőt és megkapja a nyerges mellé.

A speciális Volvo FH-t minden földi jóval felszerelték a komfort és a kényelem fokozása érdekében, ennek megfelelően fagyasztóládával ellátott hűtőszekrény, kávéfőző, mikrohullámú sütő és 24 colos, síkképcsöves televízió is megtalálható a fedélzetén. A jobb hangzás érdekében pedig Onkyo gyártmányú hangzási rendszert kapott. A motor hangja viszont változatlan, ugyanis a speciális FH16 hajtásáról a sorozatgyártású változatokhoz is kínált 16 literes, 750 lóerős, 3550 newtonméteres dízelmotor gondoskodik.

Az In Flames sikeresen értékesítette a Volvót és a bevétel 20 százalékát egy olyan edukációs kampány finanszírozására adományozzák, amelynek célja a gyerekek közlekedési ismereteinek bővítése.