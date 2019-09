A varsói székhelyű vállalathoz egy 12,3 méter hosszú változat érkezett, amelynek hajtásáról a Mercedes-Benz hathengeres, 394 lóerős (290 kW) motorja gondoskodik. Az autóbuszt olyan vezetésbiztonsági rendszerekkel látták el, mint a negyedik generációs fékasszisztens, a fáradtságfigyelő, a sávtartó asszisztens, az elektronikus menetstabilizáló, vagy éppen az intelligens sebességszabályozó. Az utastér felszereltségét tekintve pedig a fedélzeten utazók a Travel Star Eco üléseken foglalhatnak helyet, amelyeket az átlagosnál kényelmesebb párnázattal láttak el.

Az 1992-ben alapított RAF Trans jelenleg 220 autóbusszal rendelkezik és ezek között nem csak turistabuszok, hanem mini-, valamint a VIP kivitelű autóbuszok is megtalálhatók. A társaság menetrend szerinti távolsági, illetve különjárati utasszállítással is foglalkozik, de ők szállítják a Legia Warszawa futballistáit is. Mint ismeretes, a legutóbbi szezonban a lengyel bajnokságban ezüstérmet szerző csapatban focizik jelenleg Nagy Dominik is.

A Mercedes-Benz Tourismot 1994-ben mutatták be, még 0 350-es típusszámmal. Az első generációs modell könnyen azonosítható volt karakteres C-oszlopáról, amely azonban a későbbi generációknál eltűnt. A modellből 2004-ben készülhetett el a 10 000. darab, majd két évvel később bemutatták a második generációs változatot. A Tourismo kínálatában ekkortájt megjelent a háromtengelyes kivitel és összesen már háromféle hosszúságban készült a 12,1 és 14 méter közötti dimenzióban.

2013-ban elkészült a 20 000. Tourismo, négy év múlva pedig lerántották a leplet a harmadik generációról, amely olyan fontos fejlesztéseket kapott, mint például az ütközési energia elnyelő modul (FCG), a sávtartó asszisztens, a fáradtságfigyelő, valamint az aktív fékasszisztens (ABA4). Könnyen lehet, hogy a most átadott jubileumi példánnyal Magyarországon is találkozhatunk, hiszen a RAF Trans autóbuszai Budapesten is fel szoktak tűnni. Ha kíváncsi vagy a Tourismo modell történetére, akkor ezen a linken részletesen megismerheted.