Kutyaszorítóba manőverezte magát egy kamionsofőr New Yorkban. Behajtott egy olyan szűk utcába, ahova eleve nem lett volna szabad, majd kezdődött a lassú, fájdalmas zúzás. Tehetetlen előre-hátra történő mozgása közben csúnyán megrongált egy út szélén parkoló Toyotát, kidöntött egy tűzcsapot és a kamion orrát is sikeresen lebontotta.

Mögötte sok autós összegyűlt, mindenki arra próbálta rávenni, hogy menjen egyenesen a bal kanyar helyett, arra viszont magasságkorlátozás várta a sofőrt. Nyilván ezért fogott bele a kilátástalan kanyarba, de ezzel nem tudta semmisé tenni az első, nagyobb figyelmetlenségét, hogy egyáltalán behajtott a tiltott területre.

Kamionnal másképp néz ki egy koccanás, egy elnézett kanyar, mint személyautóval. Az apró hibákból is súlyos kár keletkezhet, nyilván ezért kell komoly feltételeknek megfelelni, de a pánikhelyzet ennek ellenére is rossz döntéseket szülhet. Hasonló eset látható ezen a videón is, józanul gondolkodó kívülállóként egyértelműen látszik, mi lett volna a megoldás, emberünk mégis az egy íven történő megfordulást erőltette a végletekig.