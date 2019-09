Barry Queebodeaux egy is lehetne a sok sofőr közül, de nem az. Ő valami olyat ért el, amire csak kevesen képesek az Egyesült Államokban. Több mint 9 millió mérföldet, vagyis átszámítva 14,4 millió kilométert vezetett eddig életében. Ez azt jelenti, hogy 361 alkalommal kerülhette volna meg a Földet. Ami ennél is nagyobb teljesítmény, hogy a jelenleg a KLLM Transport flottáját erősítő kamionos ezt a félelmetes mennyiséget baleset nélkül érte el.

Nem csoda, ha a kenyéradó cége is büszkén hivatkozik rá a honlapján. Egy sofőrnek általában nyolc évig tart, hogy elérje az első egymillió mérföldjét. Éppen ezért a KLLM Transport is nagyon büszke azokra a sofőrökre, akik ily módon beírják magukat a társaság történelemkönyvébe. Barry Queebodeaux 34 év alatt hozta össze a kilencmillió mérföldet és még most is aktív sofőrként dolgozik.

Esze ágában sincs visszavonulni. “Amikor otthon vagyok a családdal, nagyon élvezem a közös együttlétet, mert erre nem kerül sor gyakran. Sokan kérdezik, mikor vonulok végre nyugdíjba? De ugyan miért is vonulnék? Nagyon jól szórakozom!” – nyilatkozta egy amerikai magazinnak. A férfit egyébiránt egy héten csak egy napot látja a családja.