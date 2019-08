A kabinban a leghangsúlyosabb résznek természetesen a faltól-falig érő, széles ágy tekinthető, amelyen a bezártság érzet ismeretlen fogalomnak számít. Köszönhető ez egyrészt a fülke egy-egy oldalán elhelyezett kis ablakoknak, valamint annak, hogy a kabin közepén található komfort fokozó elemek, – a vállfás gardrób és a mini-konyha pult – nem zárják le az ágy körüli teret, ennek köszönhetően a szélvédőn keresztül is jut be fény bőségesen a fekvőalkalmatosságra.

A svédországi Gävlében botlottam bele ebbe az észak-amerikai piacra fejlesztett Volvo VNL 760-asba, amely grandiózus méretével és aerodinamikus formájával impozáns látványt nyújt. A 6,1 méteres tengelytávolsággal rendelkező csőrőst magas tetős hálófülkével szerelték és a tengerentúli sofőrök ízlésének megfelelően króm bevonatokkal is ellátták.

A vezető kényelmének és komfortérzetének növeléséről az ágyról vezérelhető klíma- és fűtőrendszer, a gardrób fölé szerelt LCD-monitor, a fülke oldalából kihajtható kis asztal, a mikrohullámú sütő, valamint a fagyasztó szekrénnyel ellátott hűtő gondoskodik. A kabint emellett olyan praktikus megoldások teszik még otthonosabbá, mint a kis ablakoknál található sötétítő relék, az alsó ágy két végénél található olvasólámpák, illetve az utasülés mögött elhelyezett esőernyő tartó.

Négykezes fuvar esetén a váltó sofőrnek sem kell motel után néznie, ugyanis a kabinban megtalálható egy lehajtható ágy, amely szintén tartozik 1-1 kémlelő ablak, így az ott pihenő személynek sem lesz bezártság érzete. A Volvo VNL 760 XCEED első ránézésre nagyon komfortos és otthonos amerikai csőrősnek tűnik, dacára annak, hogy azért európai génekkel is büszkélkedhet. A 6×2-es hajtásképletű nyerges vontató hajtásáról ugyanis a kontinensünkön is ismert 425 lóerős, D13-as dízelblokk gondoskodik. A motorhoz az az I-Shift ATO2612F típusú automataváltó csatlakozik, amelyért akár 8 ezer dollárt, vagyis átszámítva 2,3 millió forintot is elkérhetnek alkatrészként.

Nem véletlenül kapta meg az XCEED jelölést, az angol szavakból összetett mozaikszó ugyanis egy speciális, fogyasztáscsökkentő csomagot takar. Ennek része az automataváltó (X), a turbó felöltés (C), több légterelő alkalmazása a jobb légellenállás érdekében (E), az oldalszoknya (E), valamint a D13-as erőforrás (D). Hogy aztán ez mennyivel gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé, az jó kérdés, de mindenesetre fantázia névnek sem utolsó.

Forrás: King of the Road