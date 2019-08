Az elektromos Master legfőbb előnye a dízelhez képest a hihetetlenül csendes üzem. Aki sokat jár vagy járt fehér furgonnal, el se tudja képzelni, mekkora felüdülés, hogy nem kerreg a dízelmotor, nem rezonál és zörög minden folyamatosan az ember körül; a Master Z.E.-t vezetni nem munka, hanem szinte pihenés. A másik csodálatos dolog a minden elektromos autóhoz alapáron járó, hagyományos kocsikban gyakorlatilag nem is létező extra: a motortól függetlenül működő klimatizálás. Nyáron beülés után, sőt: praktikusan beülés előtt másodpercek alatt le lehet hűteni a kabint még a tűző napon parkolás után is (anélkül, hogy közben kerregne-pöfögne egy nagy dízelmotor), piros lámpáknál pedig megállás idejére is aktív marad a klíma (a modern Stop-Startos motoroknál ugye leálló motorral várakozás közben nincs hűtés!).

A Renault elektromos haszonjármű-flottája a pizzafutárkodásra alkalmas Twizy Cargótól az idénre ígért Zoe e-Vanon és a Kangoo Z.E.-n keresztül egészen a Master Z.E.-ig, egy akár 13 köbméteres rakodótérrel is rendelhető maxi-furgonig terjed. Az elektromos Master már több mint két és fél éve kapható. Hogy miért nem látni belőle szinte egyet sem a magyar utakon? A válasz elsősorban az árában rejlik: pont három alapszintű dízel Mastert lehetne venni egy elektromos furgon áráért. A hivatalos listaár ugyanis, mint a videó készítése után az importőrtől megtudtuk: nettó 17,39 millió forint. És sajnos nincs az a zöld lelkű ügyvezető igazgató, amelyik ki bírná számolni egy kockás papíron, hogy ez a beruházás valaha is megtérüljön a harmadába kerülő dízel alternatívával szemben :-(

A körítés az elektromos technika körül ugyanaz a jól átgondolt, praktikus, remekül használható kishaszonjármű, amelyet érezhetően hatalmas kisteherautós gyártói tapasztalattal és a vevői igényeket messzemenően figyelembe véve terveztek. A kabin ergonómiája jó, a rakodóterek és kiegészítő munkaeszközök elhelyezése okos és kreatív, a rakodótér jól pakolható, az ajtók nyitása, túlnyitása, rögzítése gyorsan és kényelmesen megy.

És végül a technika: lényegében a Kangoo Z.E. elektromos rendszere dolgozik a Masterben is. 33 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátor került a vezetőfülke alá, az elektromos motor teljesítménye meglepően kicsi, mindössze 77 lóerő, de a 240 Nm nyomaték és a kapcsolási időveszteségek hiánya városi forgalomban egész jó menetdinamikát ad. A Master Z.E. végsebessége mindössze 100 km/h, de ez a csekély hatótáv (névlegesen 200 km, a valóságban a kocsi oldalán is szereplő őszinte adatnak megfelelően ősztől tavaszig inkább 120 km) miatt nem probléma, a Master Z.E. városi-elővárosi logisztikai feladatokra való, nem hosszútávfutó.

A kocsi elképesztő vételárát is figyelembe véve érthetetlen, hogy a 21-22 kWh/100 km fogyasztás mellett gyorsan merülő akkumulátor miért csak maximum 7,2 kW-os teljesítménnyel tölthető. Nem hiszem, hogy nem fért volna bele a Zoéból is ismert nagy teljesítményű váltóáramú töltés, ami egy 43 kW-os töltőről alig egy órán belül újra teljesen fitté, menetkésszé varázsolná a Mastert is. Így a kocsi teljesen lemerült állapotból kb. 5-6 óra, 230 voltos konnektorról pedig több mint 10 óra alatt töltődik fel újra. (Ugyanez a furcsa töltési rendszer működik a Kangoo Z.E.-ben is.)

De hát mindegy is. Ezen az áron a Master Z.E. nem versenyképes a hagyományos technikával. A nulla emissziós elektromos nagy fehér furgon mindaddig csak érdekes egzotikum marad, amíg valamilyen külső körülmény el nem kezdi rákényszeríteni a vállalkozásokat a váltásra – például szennyezésmentes belvárosi zónák kijelölése, a gázolaj adótartalmának vagy árának jelentős növekedése. Ilyesmi.

