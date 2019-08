Olvass tovább

A rásegítés mértéke szabályozható, az EAVan különböző áttételezésű váltókkal rendelhető, és természetesen fékezéskor, illetve szabadonfutáskor visszatölt a villanymotor az akkuba.

A hatótávolság alaphelyzetben 96 km, de ha további akkukat vásárolunk, akár messzebb is mehetünk. Az akkuk normál konnektorról tölthetők, illetve cserélhetők, így néhány perc alatt újra üzemkésszé tehető az EAVan.

A jármű ráadásul teljesen moduláris, a zárt dobozos furgontól a platós felépítményig sok lehetőséget kínál. A tervek szerint többféle hosszban is rendelhető volna, ami akár személyszállításra is lehetőséget teremt, de persze mentő- vagy őrszolgálati járműként is használható volna egy ilyen kerékpár-kisteher kiméra.

A cég a következő lépésben hőszigeteléssel, fűtéssel és egyéb funkciókkal szeretné növelni a kis jármű komfortszintjét. A tervek szerint szeptembertől kezdődnek a konstrukció éles tesztjei, a további fejlesztések a tapasztalatoktól függenek.

Forrás: EAV