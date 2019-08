A 105 ezer Facebook és 141 ezer Instagram követővel rendelkező svéd szőkeség bemutatta, hogyan telik egy kamionos átlagos napja. Bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy munka közben Angelica Larsson minden egyes lépését férfi kollégái vigyázzák, azt lesve, hogy mikor lehet segíteni neki, azért még egy ilyen bombázónak is rengeteg mindent egyedül kell megcsinálni.

Fiatal kora ellenére mégis annyira profin és magabiztosan mozog ebben a környezetben, hogy öröm nézni. Legyen szó a pótkocsi és a teherautó összekapcsolásáról, vagy éppen a pótkocsi áruval való feltöltéséről, amit saját maga végez, hiszen targoncakezelői jogosítvánnyal is rendelkezik. Aztán ott van a rámpára történő tolatás is, ami nem egyszerű egy 24 tonnás szerelvénnyel, de Angelica tükörből úgy teszi oda a Scaniát, mintha csak a Volkswagenjével parkolna be egy áruház parkolójába.

Persze, vannak a videóban olyan felvételek is, amelyek a jó kameraszög megválasztás miatt érdekesek, ilyen például a tankolás után történő kártyás fizetés, vagy éppen a kaja kivétele a mikróból. Svédország egyik legszebb kamionos vloggerje tehát ezúttal is odatette magát és bár alapvetően a munkanapját mutatta be, azért jutott némi idő a bolondozásra is. Ezek után már csak az a kérdés, vajon hány férfi akarja elvenni feleségül Angelicát?