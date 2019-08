Már csak 10 napig lehet jelentkezni az “5 tengelyen biztos kézzel” elnevezésű versenyre. Az ORFK-OBB és a NiT Hungary közös szervezésében megvalósuló vetélkedőt immáron hetedik alkalommal rendezik meg, azonban a korábbi évekkel ellentétben nem egymillió, hanem kétmillió forint ütheti a győztes markát.

A megmérettetésen a magyar kamionsofőrök vezetéstechnikai, közlekedésbiztonsági és elméleti feladatok során bizonyíthatják felkészültségüket, valamint rátermettségüket az ország legjobb kamionsofőrje díj elnyerésére. Az eddigi jelentkezők június 4. óta minden héten új gyakorlóteszttel készülhetnek az online selejtezőre, amire augusztus 25-én kerül sor.

Ennek keretében a jelentkezőknek 30 GKI-kérdésből álló tesztsort kell megoldaniuk fél óra alatt. A siker érdekében a versenyzőknek gondoskodniuk kell a folyamatos és megbízható internetkapcsolatról, hiszen nem elég jól válaszolni, azoknak el is kell jutniuk a szervezőkhöz. A gyakorlati feladatokra épülő elődöntőkbe csak a negyven legjobb pontszámmal rendelkező kamionvezető juthat be, onnan pedig mindössze tíz sofőr kerülhet be a döntőbe és mérkőzhet meg egymással a nettó kétmillió forintért.

Az elődöntőket szeptember 7-8., illetve szeptember 14-15. között rendezik a Schmitz Cargobull bicskei telephelyén, a döntőre pedig szeptember 28-án, a zsámbéki Drivingcamp pályán kerül sor.