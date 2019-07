A kérdésbe szereplő definíciót nehezen lehetne kommerszebben megfogalmazni a digitálisan összekapcsolt, konvojozó (platooning) kamionokkal kapcsolatban, de valahogy muszáj szavakba önteni a jelenséget. Nem igazán van már olyan haszonjármű gyártó aki ne kísérletezett volna valamilyen módon ezzel a kérdéssel, hiszen a teherautók összekapcsolása két fontos előnnyel bír az üzemeltetők számára: a kamionok kevesebbet fogyasztanak és a sofőrök elviekben pihentebbek lehetnek.

Bár uniós szinten nem sokat hallani arról, mikor engedélyeznék legalább az autópályán ezt a fajta konvojozást, azért sem a gyártók, sem a beszállítók nem álltak le a fejlesztésekkel. Most a Continental és a Knorr-Bremse jelentette be, hogy sikeresen kifejlesztett egy úgynevezett Platooning Demonstratort. A fejlesztés ráadásul több különböző gyártmányú kamiont képes kezelni, éppen ezért komoly előrelépést jelenthet a digitális konvojozás mindennapivá tételében. És, akkor eljöhet az az idő is, amikor még a román rendszámú kamionoknak is egymás mögött kell majd haladniuk az autópályán.

A Platooning Demonstrator egy olyan platform, ami lehetővé teszi és szabályozza az összekapcsolt teherautók autópályán történő közlekedését. A fejlesztéshez tartozik egy digitális interfész is, ami nagyon világos – grafikus és szöveges – utasításokat ad a sofőr számára, hogy megfelelő módon tudja kezelni a rendszert. A konvojozás során az összekapcsolt teherautók alapvetően az elől haladó, hús-vér ember által vezetett vezérjárműként beállított kamiont követik. De persze azokban is ül vezető a kormány mögött, de csak felügyeli a folyamatokat.