A 250 000. példány egy Series 4000 Torqmatic automata sebességváltó, amit a macedóniai Skopjében készülő Van Hool Ex típusú távolsági autóbuszba építenek be. “Cégünk 2015 óta kínál Allison automata sebességváltókat a Van Hool TX, TDX és EX buszokban, és ez idő alatt az Allisonnal felszerelt buszok eladási aránya emelkedett. Ez az opció népszerű a Van Hool-vásárlók körében, akik értékelik a kényelmes utazást, az alacsonyabb karbantartási költségeket és a sofőrök pozitív visszajelzését” – jegyezte meg Filip Van Hool, a társaság igazgatója.

A jubileumi sebességváltó átadásán Rezsnyák Péter, az Allison magyarországi gyárának igazgatója méltatta a 19 éve működő üzemet. “Büszkeséggel tölt el, ha arra gondolok, hogy negyedmillió olyan sebességváltó működik a világban a legkülönfélébb alkalmazású járművekben, melyet ez a maroknyi, de nagyon elkötelezett csapat szerelt össze itt, Szentgotthárdon” – emelte ki a hazai gyár első embere.

Az Allison Transmission Észak-Amerikán kívül Indiában és Magyarországon rendelkezik gyártóbázissal. A magyar gyár Series 3000 és 4000 típusú automata váltókat szerel össze, amelyeket világszerte szállítanak ki különféle járműgyártók részére. Az üzem, amely 2000-ben indította el a termelést – akkor még a General Motors tagjaként – 2011-ben egy újonnan felépített, saját épületbe költözött át. Ekkor a gyár kibővítette tevékenységét a végszerelő központtal, ahol a szakemberek a váltót a leendő felhasználó igényei szerint szerelik készre.

2012-ben átadták a gyár területén található élményközpontot, ahol a cég jelenlegi és leendő ügyfelei közúti és off-road viszonyok között is kipróbálhatják a sebességváltókat.