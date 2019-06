A gyerekeknek pedig létrára kell állniuk, ha kérni szeretnének néhány gombócot. Bár nehezen lehet elképzelni, ne venné észre valaki ezt a járgányt messziről az utcán, biztos, ami biztos, 4 darab megafont is szereltek az 5,5 tonnás járműre. A monster truck fagyiskocsiról azóta nem sokat lehetett hallani, állítólag egy ideig ingyen osztogatták belőle a fagyikat az Egyesült Királyságban. Mi nagyon örülnénk neki, ha előkerülne.

A Škoda Octavia RS 2013-as reklámjában tűnt fel az a fagyiskocsi, amelyet monster truck stílusban készítettek el, ennek megfelelően gigantikus átmérőjű kerekekkel rendelkezik. Egyesek szerint ez a világ legnagyobb fagyiskocsija és a képek egyáltalán nem hazudtolják meg ezt, hiszen még felnőtt emberek is alig érnek fel ahhoz az ablakhoz, ahol a hideg édességet adják.

“Mert nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket, nyaljuk a fagylaltot, a mézesmadzag elfogyott” – énekli a Bikini frontembere, D. Nagy Lajos. Ezt az örök igazságot sokfelé osztják planétánkon, éppen ezért a fagylaltárusok általában nagy választékkal próbálják lenyűgözni vásárlóikat. A még leleményesebb vállalkozók pedig fagyiskocsikkal is készülnek, még mobilisabbá téve ezzel üzletüket. Összeszedtük a világ 5 legmeghökkentőbb fagyit és jégkrémet kínáló járművét, amelyekhez még akkor is odamennénk, ha ki lenne rájuk írva, hogy a pisztácia elfogyott.

Fagyi a vízben

2011-ben a Nemzeti Fagyihéten debütált Angliában ez a speciális, kétéltű fagyiskocsi, amelyet a Fredericks fagylaltkészítő cég mutatott be Londonban. A jobbkormányos járművet az ausztrál Mk2 SeaRoader 4×4 alapjaira építették. Az átépítés során nagy felületű, elhúzható oldalablakokat kapott a jármű, így a fagylaltárus könnyen és egyszerűen tudta kiszolgálni a csónakokkal vagy kisebb hajókkal közlekedőket. A HMS Flake 99-névre keresztelt jármű kezdetben a Temzén közlekedett, később pedig országos körútra is vitték, hogy öregbítse a Fredericks hírnevét. A kétéltűvel természetesen nemcsak a vízben, hanem akár a szárazföldön is ki lehetett szolgálni a fagyira várókat.

Jézus a fedélzeten

Ez a speciális dekorációval ellátott fagyiskocsi drogprevenciós célokat szolgált volna, ha engedélyt kapott volna a működésre, azonban az ötletadó nem kapott zöld utat a hatóságoktól. Olivia Lopez-Grajeda egykori metamfetamin-függőtől származik a menő Jézust ábrázoló fagyiskocsi ötlete. Az eredeti koncepció szerint még egy “Meth Destroys, God Restores“, vagyis a “A metamfetamin rombol, Isten helyrehoz” szlogen is felkerült volna a furgonra, végül azonban maradt a kissé ízlésficamos dekoráció.

A járműből végül sohasem árultak fagylaltokat, ennek ellenére bekerült a világ legfurcsább fagyiskocsijai közé. Arra viszont sohasem derült már fény, hogy az ötletadó előélete, vagy egyszerűen “a padlóra esett fagylalt” hatását keltő dekoráció miatt nem kapott zöld utat a projekt.

Olvadt fagyiskocsi

Joggal lehetne állítani, hogy a következő furgon kakukktojás, hiszen nem felel meg valódi funkciójának. Az olvadt fagyiskocsi mégis frappáns húzásnak bizonyult a Glue Society csapatától. A művészek által megálmodott installációról 2006-ban rántották le a leplet Sydney partjainál. Az olvadt fagyiskocsi azóta igazi turistalátványosság lett és sokak fantáziáját beindította, hogy a szokásos szelfik helyett eredetibb, kifejezőbb képeket készítsenek vele. Az olvadt fagyiskocsi akár a klímaváltozás szimbóluma is lehetne, hiszen Ausztráliában manapság nem ritkák a 40-42 fokos nyári napok.

Fagyit a rendőrtől?

Emlékszünk rá, amikor a Wilbur Walshot alakító Bud Spencer a Bűnvadászokban azt mondja Geronimónak, hogy már csak vaníliája van? A vicc nem vicc többé, ugyanis a Michigan állambeli Holland város rendőrsége 2017-ben kísérleti jelleggel egy fagyis RAM furgont is forgalomba állított. Tudósítások szerint az egyenruhások ingyen osztogatták a jégkrémeket a város utcáin, amelyek között többféle ízesítésű poharas, illetve pálcás változat is megtalálható volt. A rendőrök ugyanakkor a szabályok értelmében egyenruhában kínálták a gyerekeket és a felnőtteket fagylaltokkal, hogy elviselhetőbb legyen a nyári kánikula.

A projekt nem volt egyedülálló, ugyanis az USA-ban több államban csináltak már ilyen akciókat a helyi rendőrőrsök. A fogadtatás nem mindig volt felhőtlen, voltak olyanok, akik csak propagandát láttak benne. Ettől függetlenül a rendőrfurgonból kialakított jégkrémes járművek a világ legkülönlegesebb fagyiskocsijai közé tartoznak.

Forrás: King of th Road