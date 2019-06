Az angol JCB hatalmas nehézgépeket gyárt markolókat és hasonló szerkezeteket, amik persze nem a leggyorsabb járművek. Viszont egy kis tuninggal meglepő eredményekre képesek. Nem mellesleg a JCB már döntött rekordot, hiszen a Bonneville-i kiszáradt tómederben két, sorhatos dízelmotorral szerelt, szivar alakú autójuk elérte az 563 km/órát, amivel mai napig a leggyorsabban száguldó gázolajos jármű. Most viszont a JCB Fastrac traktoron volt a sor.

A JCB Fastrac traktor motorja 7,2 literes, hathengeres dízel, melyhez normál esetben CVT váltó csatlakozik. Most azonban egy hatfokozatúra cserélték, mely a ZF-től érkezett. A traktor 1000 lóerős és 2500 Nm nyomatéka van. A Williams által tervezett áramvonalas idomokkal indult neki a futásnak. A York közelében lévő reptér kifutóján 166,7 km/órás sebességet értek el vele.

