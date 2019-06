Nem lenne meglepő, ha módszer ötlete egy olyan kamionostól származna, aki legalább egyszer már átélte azt, amikor egy autós büntetőfékezésekbe kezd előtte az autópályán. Azok az autósok, akik ellenséget látnak a kamionosokban, vagy a teherautó vezetőkben egy dolgot felejtenek el általában: egy negyven tonnás kamion nem úgy gyorsul és nem is úgy lassul, mint egy 3,5 tonnás személyautó.

A németországi Schlotheimben található autósiskola többek között ezt is szeretné megértetni a B-kategóriás jogsit megszerezni kívánó tanulókkal. Az iskola diákjai ugyanis egy Volvo FH500-as nyerges vontató kormánya mögött is próbára tehetik magukat, természetesen nem közúton, hanem csak zárt pályán. Ettől függetlenül a mazsolák jobban megismerhetik, mit is jelent valójában egy nyerges vontató vezetése és azt is, hogy milyen holterekkel kell megküzdenie egy teherautó vezetőnek munka közben.

A német autósiskola szerint ez a gyakorlat többről szól puszta “érzékenyítésnél”. A tanulóknak fékezniük és tolatniuk is kell a 14 tonnás, tehát üres kamionnal. A tapasztalatok szerint így a személyautó jogsira várakozó tanulók könnyebben megértik, miért nehezebb egy ilyen jármű vezetése, de a módszer tiszteletet is ébreszt bennük a kamionsofőrökkel szemben.