A kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert hazai pályáján mindenképp szeretne dobogóra állni, hogy így köszönje meg szurkolóinak és támogatóinak az évek óta tartó töretlen bizalmat és biztatást. A német Tankpool24 csapat versenyzője futamgyőzelemmel kezdte a FIA ETRC idei évadát, az olaszországi Misanóban ugyanis a dobogó első fokára állhatott.

A magyar szerelőkkel kiegészült német csapat idén Kecskeméten készíti fel a versenykamionokat és a hungaroringi forduló előtt pedig nemcsak a szükséges szervizt hajtották végre a Mercedesen, hanem kisebb fejlesztésekre is sort kerítettek.

“A hazai verseny minden évben a legfontosabb esemény számomra, főleg idén, amikor teljesen egyedüliként képviselem Magyarországot, ami hatalmas felelősség. Ezért arra kértem a szerelőimet, hogy ha kockázatos is, de építsünk be pár új alkatrészt. Pénteken tudjuk először kipróbálni az új csomagot. Ha a súlypontot is sikerül kicsit hátrébb vinnünk, még optimálisabb futást tenne lehetővé” – jegyezte meg a magyar pilóta.

A Hungaroringen megszokott fesztiválhangulatról Kiss Norbi azt mondta, szeretné a töretlen szurkolást a 2015-ös dupla győzelméhez hasonló sikerrel meghálálni. “Úgy néz ki, hogy a páratlan évek itt nekem páratlan sikereket is hoznak, úgyhogy bizakodó vagyok. A minimálisan megfogalmazott célunk a hétvégére az, hogy dobogóra állhassak. Nem bánnám, ha esne, mert az segítene a minél jobb eredmény elérésében, ahogy történt az Misanóban is. Most nem én vettem az ablaktörlő lapátot, abból tehát nem lehet már baj” – emelte ki Tankpool24 versenyzője.

A Kamion Eb hazai versenyhétvégéje a pénteki szabadedzéssel kezdődik. A széria szombaton a második szabadedzéssel folytatódik, majd a délelőtti időmérőt követően 14 órakor és 16:30-kor rendezik a futamokat. A magyar szurkolók vasárnap ugyanezekben az időpontokban szurkolhatnak Kiss Norbinak a dobogós helyek megszerzéséért.