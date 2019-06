A kínálat a tengelyek mellett új tengelykonfigurációkkal is bővült. A holland gyártó 8×4 ( nyolc kerékből négy hajtott) FAW alvázat vezetett be a kínálatába a billenőplatós járművekhez, betonkeverőkhöz és hátsó rakodódaruval szerelt felépítményekhez. A FAW-kiadás a CF-nél és az XF-nél áll rendelkezésre és az alvázát tridem tengellyel, egyszeres áttételű tandemmel, kerékagy-áttételes tandemmel, valamint hátsó emelőtengellyel szerelik. Az új FAW kivitel technikailag 37 tonnás össztömegre van hitelesítve és a kormányzott hátsó tengelynek köszönhetően fordulóköre csak 7,8 méter, ami ideális a nagyméretű rakományok szűk helyekre történő szállításához.

A gyártó a legnépszerűbb sorozatához, a CF-hez és az XF-hez már 10 tonnás tengelyeket is kínál a meglévőek mellé, emellett teljesen új, 7,5 tonnás emelőtengelyt is bevezet a kínálatba, amelynek leginkább akkor van jelentősége, ha fel- és lerakodás közben rövid ideig a hátsó tengelyeken van a túlsúly. Az új emelőtengely az FTR típusú DAF vontatókhoz érhető el a CF és a XF modellek esetében.

A DAF tavaly rekord mennyiségű teherautót értékesített az európai piacon, de leginkább a nyerges vontatók terén volt sikeres. A holland cég szeretné, ha az építőipari járművek között is hasonló eredményeket tudna elérni, éppen ezért számos fejlesztést mutatott be az erre a célra fejlesztett modelljeinél. A legfrissebb újdonságokat a Vezess is kipróbálhatta. Mielőtt rátérnénk a gyakorlati tapasztalatokra, vessük egy pillantást a legújabb technikai fejlesztésekre.

Elegáns és modern műszerfal a CF és az XF modellek ismertetőjegyei közé tartozik.

Új modellváltozatok

Nagy mennyiségű homok, kavics és kő szállítására ideális lehet az új CF 10×4 modellváltozat, melynek legnagyobb össztömege akár a 49 tonnát is elérheti. A jármű két darab 10 tonnás első tengellyel, hidraulikus kormányzású 10 tonnás hátsó tengellyel és légrugós felfüggesztésű tandemtengellyel rendelkezik.

A túlméretes, 120 tonnás össztömeget elérő szállítmányok speciális megoldásokat igényelnek, ezért a DAF egy tridemmel szerelt FTM 8×4-es vontatót is bemutatott. Az XF kabinnal szerelt jármű 8 tonnás első, illetve 8 tonnás hátsó vezető tengellyel, valamint 21 tonnás tandemtengellyel rendelkezik. A teherautó kiváló manőverezhetőség és nagy teherbírás jellemzi.

Szintén újdonságnak tekinthető az XF FAX-alvázas kivitele 8×2-es kerékképlettel. Ez konfiguráció eddig csak a CF-nél volt elérhető, de most már a nagyobb fülkés variánssal is rendelhető. Az XF FAX két kormányzott első tengellyel, illetve hátsó vezető tengellyel rendelkezik. Ezen kialakítás érdekessége, hogy kormányozható követőtengelye biztosítja a maximális manőverező képességet, ami a fülke mögé szerelt daru használata esetén lehet ideális.

Automataváltóval minden jobb

A hollandok a spanyolországi Malágában tették lehetővé a DAF egyes újdonságainak kipróbálását. Elsőként egy kommunális feladatokra szánt CF 300 FAG-ot tesztelhettem. A hulladékgyűjtős felépítménnyel ellátott jármű több szempontból különleges. Egyrészt ilyen DAF teherautóval nem sűrűn találkozni, másrészt a 10,8 literes MX-11-es motorhoz új, 12 sebességes TraXon automataváltó csatlakozik. A megfelelő lassításról pedig a háromfokozatú motorfék (DEB) gondoskodik.

A gyakori megállások miatt a kukásautóknál időről-időre cserélni kell a kuplungszerkezetet, de automataváltóval megelőzhető ez a probléma. Ez a sofőr számára is ideális, hiszen nem kell menet közben a váltóval bajlódnia. A CF 300 FAG kiválóan manőverezhető, ami többek között az optimális tengelytávolságnak és a kormányozható második tengelynek köszönhető. Igaz, vezetés közben figyelmet kell fordítani arra, hogy a túlnyúló felépítménynek a szokásosnál nagyobb a söprése.

A DAF kukásautóját olyan praktikus megoldások teszik nagyszerűvé, mint az automatikusan aktiválódó rögzítő fék, valamint az a biztonsági funkció ami nem engedi tolatni a járművet akkor, ha valaki a felépítmény hátsó, felhajtható lépcsőjén áll. Fülkéje a CF-sorozatnál megszokott módon kényelmes ülésekkel, megfelelő hangszigeteléssel és komfortos menettulajdonságokkal büszkélkedhet.

Az építőipari felhasználásra tervezett járművek közül elsőként a CF FAD 8×4-es betonmixer került a kezeim közé. A nappali fülkés járművet izmos, 449 lóerős MX-11-es motorral szerelték, amelyhez a TraXon 12 sebességes automataváltója csatlakozik, lassításáról pedig 4 sebességes motorfék gondoskodik. A teszt ideje alatt beton helyett vízzel feltöltött mixer dolgozott a fülke mögött, de teljes terhelésnél az össztömeg a 32 tonnát is elérheti.

A járművel egy helyi cementgyárat kerestem fel és a vidéki kétsávos utakat hamar felváltották az egysávos szűk szerpentinek, amelyeket a spanyolok ugyanúgy kétirányú közlekedésre használnak. A szűk utakon automataváltónak köszönhetően gondtalanul lehetett vezetni a betonmixert, a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens pedig időről-időre hangjelzéssel tudatta, ha a jármű kilógott az amúgy sem széles sávokból.

A megfelelő üléspozíciónak, valamint a széles szélvédőnek köszönhetően még az éles kanyarokban is jól lehetett kormányozni, a motor megfelelően nyomatékosnak bizonyult, ugyanis a Malága környéki emelkedőket különösebb erőlködés nélkül, könnyedén vette. Az extrák listáját gazdagító prediktív sebességtartás ugyanakkor még egy ilyen járműben is jól jön, hiszen akár 3 százalékkal mérsékelheti az üzemanyag-fogyasztást. A tempomat használatánál viszont figyelembe kell venni, hogy 85 km/órás sebességre történő állítással lejtőn lefelé 90 km/óránál kapcsolja be az Eco Roll a motorféket.

Fordulékony dömper

Az utolsó tesztalany egy négytengelyes CF 450 FAW 8×4-es hajtásképletű billencs volt. A járművet egy helyi bányában lehetett próbára tenni. A 32 tonnás össztömegű dömper közepes terhelés mellett gond nélkül kapaszkodott fel a 30 százalékos emelkedőkön, de mégsem ez, hanem leginkább a fordulékonysága figyelemre méltó. A kormányzott hátsó emelőtengelynek köszönhetően ugyanis akkora íven tud megfordulni, ahol más – mondjuk öttengelyes billencsnek – csak többszöri korrekcióval sikerül.

Ez fontos előny a bányákban, ahol keskeny, szilárd burkolat nélküli perem utakon kell közlekedni. A CF 450 FAW-val gyerekjátéknak tűnhet a bányamunka, mert a dömper még a lefelé történő haladáskor is magabiztosan kezelhető a háromfokozatú, hatékony motorféknek köszönhetően. A tágas fülke pedig komfortos munkakörnyezetet biztosít, így a sofőr kényelmesen töltheti el a fuvarok közötti pihenőidőket.

Kompenzálnak

A DAF nemcsak fejlesztésekkel, hanem komoly szerviztámogatással is segíti a vállalkozásokat a fuvarok elvégzésében. A MultiSupport javítási és karbantartási szerződés keretében a gyártó garantálja, hogy a műszaki problémával küzdő teherjármű nyolc órán belül forgalomba állhat. Ha ez nem teljesül, akkor a DAF 300 eurós kompenzációt kínál az üzemeltető számára minden egyes napra, amíg a teherautó nem tud forgalomba állni. Az előrejelzések szerint az építőipari szektor idén is jelentős bővülést fog produkálni. Könnyen lehet, hogy ezekkel a megoldásokkal a DAF is erős szereplő lesz ebben a szegmensben.

