Az Emlékezet Napja 1971 óta nemzeti ünnepnek számít az Amerikai Egyesült Államokban. Minden évben május utolsó hétfőjén azokról a katonákról emlékeznek meg, akik az amerikai fegyveres erőknél teljesített szolgálat közben vesztették életüket. Ebből az alkalomból évente megrendezik a “Run for the Wall” motoros felvonulást is, amelynek keretében több száz motoros zarándokol el az USA fővárosába, Washington D.C.-be. Idén egy látványos amerikai csőrős is felvonulás része volt, amelyet részletgazdag alkotással öltöztettek fel.

A Volvo VNL 760-as háromtengelyes, hálófülkés nyerges vontatón látható kép a háborús veteránok emlékét idézte meg. A különleges montázsra egy beszédes szlogen is felkerült: “Minden veteránnak szüksége van egy otthonra, és egy helyre ahol töprenghetnek. Egészen addig míg nincsenek meg a saját falaik, úgy helyes, ha megosszuk velük a sajátjainkat”.

A háromezer mérföldes, vagyis közel 5 ezer kilométeres motoros túra a kaliforniai Ontarióból indult és a résztvevők egészen a washingtoni Vietnámi Veteránok Emlékfaláig motoroztak, így tisztelegve a háborús veteránok előtt. Az egyedi fényezéssel ellátott Volvo a virginai Dublinban csatlakozott a menethez, ezt követően pedig felvezető járműként kísérte a motorosokat.