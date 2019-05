A gyengébbik nem képviselőinek igenis van keresnivalója a legrangosabb európai versenysorozatban is, hiszen remek teljesítményre képesek. A Kamion Európa-bajnokságban például már évek óta versenyez a német Steffi Halm, aki a tavalyi szériában összesítettben a hatodik helyen zárt közvetlenül a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbi mögött. „Eddig életemben viszonylag kevésszer nyílt alkalmam versenykamiont vezetni, de 10-12 évig az Oxxo Racing Team tagja voltam, ennek köszönhetően alaposan megismerhettem ezt a világot” – jegyezte meg a Vezessnek Vogel Adrienn.

Mint ismeretes, 2017-ben történelmet írt a magyar versenyző, amikor Sanghajban élesben is kipróbálta magát egy kamionversenyen. Bár Kínában nagyrészt még gyerekcipőben jár ez a sport, mert a versenygépeket az utcai változatokból alakítják ki, ettől függetlenül a kínai futamon megszerzett 11. hely egyáltalán nem volt rossz eredmény, ráadásul Adrienn lett a magyar autósport első kamionversenyzője.

A versenyzőnő idén két szériában, a Kia Platinum Cupban és a Kia Platinum Rally Cupban is versenyez. Emellett Nyíregyházán a rali Eb zárófutamán is rajthoz áll ősszel az R2-es raliautóval. Vogel Adrienn mögé a lengyel olajipari társaság, az Orlen is beállt, ami azért nagy szó, mert a cégcsoport eddig csak lengyel versenyzőket támogatott.

A szponzorok természetesen szeretnek ott megjelenni, ahol a média is jelen van. A Kamion Európa bajnokság hivatalos partnere idén a Ford Trucks lesz, amely a versenyekhez az Év Nyerges vontatója 2019 díjjal jutalmazott Ford M-Maxot fogja biztosítani felvezető járműnek. Magyar részről a Tankpool24 pilótájának, Kiss Norbinak, valamint Molnár Bendegúznak, az Oxxo Racing Team fiatal versenyzőjének szoríthatunk szombattól. Bár a hivatalos misanói nevezési listán nem szerepel Molnár Bendegúz neve, így az sem kizárt, hogy az Oxxo csak bizonyos versenyhétvégéken fog idén részt venni a Kamion Európa-bajnokságon.

Forrás: King of the Road