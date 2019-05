200 millió eurós fejlesztést hajt végre a holland DAF a belgiumi gyárában. A Westerlo városában lévő üzemben hetvenes óta készülnek fülkék és tengelyek közepes- és nehéz teherbírású teherautók számára. A főegységeket onnan a DAF eindhoveni és az Egyesült Királyságban lévő leylandi gyárába szállítják.

A fejlesztés keretében a meglévő 17,8 ezer négyzetméteres fülkehegesztő üzemet további 13,2 ezer négyzetméterrel bővítik. A beruházásnak köszönhetően egyetlen egy gyártósor jön létre, amelyen legalább 130 robot és 135 teljesen automatizált hegesztőpisztoly fog dolgozni a CF és XF modellek kabinvázain.

A beruházás a fülke összeszerelő részlege is érinti, amelyet a meglévő 15,5 ezer négyzetméterről 20 ezer négyzetméteresre bővítenek. Az új létesítmény több szekcióból áll majd, beleértve a fő összeszerelő sort, a tető-összeszerelő sort, valamint az ajtó és a műszerfal előszerelő sorát. Egy rendkívül korszerű tesztelő- és átvizsgálórészleget is kialakítanak. Ezenkívül a fő összeszerelő soron egy modern, palettás szállító szalagot is kiépítenek, hogy a dolgozók egyéni igényeiknek megfelelően állíthassák be a munkamagasságot.

Az új fülkehegesztő és fülke összeszerelő üzem fejlesztése már megkezdődött. A fejlesztés eredményeképpen a fülkegyártó termelési kapacitása 45 százalékkal, napi 300 darabra bővül majd. A westerlói üzem 1966-ban nyitotta meg a kapuit és jelenleg 2800 munkatárssal rendelkezik.