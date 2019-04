A Praetorian számára a 33 fokos lejtők sem jelentenek problémát és akár 70 centiméter mély vízben is közlekedhetünk vele. A jármű dimbes-dombos-dombos területeken is jól manőverezhető a nagy felületű szélvédőnek és széles visszapillantóknak köszönhetően. A megfelelő komfort érdekében a 13,5 tonnás kisbusz alvázát parabola laprugókkal látták el, amelyek hatékonyan csillapítják a szilárd burkolattal nem rendelkező utak egyenetlenségeit.

A 35 üléses járművet a prágai székhelyű cseh Torsus fejlesztette ki, amely mindössze négy éve van a piacon. Az alapot az MAN TGM nehéz teherbírású alváza adta. Ebből kifolyólag hajtásáról is a német gyártó által kínált 6.9 literes 240 lóerős, 925 Nm-es erőforrás gondoskodik. Annak érdekében, hogy a Praetoriannal off-road terepen is lehessen haladni 39 centiméteres hasmagassággal és 20 colos Michelin ZXL TL típusú terepabroncsokkal szerelték.

Az utasok biztonságára gondolva az üléseket hárompontos biztonsági övekkel látták el, komfortérzetük növelése érdekében pedig 15 kW-os légkondicionálóval és DVD-lejátszóval is felszerelték az utasteret. A sofőrnek sem lehet oka panaszra, mert az MAN TipMatic automataváltó sok terhet levesz a válláról, a tolatókamerának köszönhetően pedig egyszerűen hátrálhat meg a járművel, ha éppen szemből jönnek a zombik.

A kocsitest megfelelő védelme érdekében a Praetorian kerékjárati ívekig felérő, kompozit műanyagokból készített védőborítást is kapott, de hasonló célt szolgál a jármű orrára erősített vadrács is, amely a nagyobb fákkal, vagy sziklákkal történő ütközésekkel szemben teszi ellenállóbbá a járművet. A rács mögött megbújó LED-techológiás fényszórók rossz időjárási viszonyok esetén is kiváló világítást biztosítanak.

A Praetorian opcionálisan akár üvegvédő rácsokkal is készülhet, amelyek tökéletes védelmet biztosíthatnak a zombikkal szemben. Meneküléskor viszont nem árt észben tartani, hogy sebességét 117 km/órában maximalizálták. És teli tankkal legfeljebb 100 liternyi gázolajat képes magával cipelni. Ettől függetlenül egy ilyen járműben kifejezetten nagy lehet az utasok túlélési esélye zombi apokalipszis esetén. Bár magyar ára nincs, egy holland kereskedés 140 ezer euróért, átszámítva 45 millió forintért kínálja a Praetoriant.

Forrás: King of the Road