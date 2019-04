Bár a cég Tesla ellen indított peréről egy árva szó sem esett, az eseményen mindjárt két új nyerges vontatóról is lerántották a leplet. A Nikola Two lényegében a hosszútávú árufuvarozásra szánt Nikola One hidrogéncellás nyerges vontató nappali fülkés változata. Megtévesztő lehet azonban a fülke mögött található üzemanyagcella, amitől olyan hatást kelt, mintha hálófülkés lenne. Hajtáslánca ezer lóerős teljesítményre és 2712 newtonméteres nyomaték leadására képes. Az üzemeltetők háromféle teljesítményű – 500kWh, 750kWh és 1mWh – üzemanyagcellás rendszerrel választhatják a Nikola Two-t.

„Szeretnénk mindent megváltoztatni a fuvarozási iparágban. A Nikola víziójának köszönhetően a világ tisztább és egészségesebb lehet” – mondta a megnyitón Milton, aki öt évvel ezelőtt saját pincéjéből indította útnak vállalkozását. Most már annyi prototípusa és terve van, hogy követni is nehéz. Talán épp emiatt hirdette meg a Nikola World 2019 elnevezésű rendezvényét, amit kétnaposra nyújtott és amelyen nem csak a világsajtót, hanem a szakmai közönséget is szerette volna elkápráztatni bemutatókkal, menetpróbákkal.

Trevor Milton lesz a haszonjárműipar Elon Muskja? Nem kizárt. Kedden showmanként mutatta be a Nikola Motor Company úttörő újdonságait, amelyekről korábban többször is ízelítőt adtunk itt a Vezess hasábjain. A cég első embere az Arizona állambeli Scottsdale-ben, a Budweiser legendás sörszekerén gurult a nagyérdemű elé, nem véletlenül, hiszen ezt a sört az az Anheuser-Busch gyártja, amely 800 darab hidrogéncellás teherautót vásárolt a Nikola Motortól.

Olvass tovább

A másik, európai piacra szánt Nikola Tre ugyanezt a hajtásláncot kapja meg, tehát a legfőbb eltérés a kabin méretében is kialakításában lesz. A gyári értékek szerint mindkét nyerges vontató 800–1200 kilométeres hatótávra képes egyetlen feltöltéssel, vagyis a dízelmotoros változatokkal közel azonos távolság tehető meg velük tankolás után. Érdekes módon mind a Tréből, mind pedig a Two-ból készül elektromos változat is, elsősorban a városi, vagy regionális fuvarfeladatok ellátására. Ez nagy meglepetésnek számít, hiszen ezzel akár a Elon Musk orra alá dörgölhet a Nikola Motor.

A fő csapásirány ugyanakkor még mindig a hidrogén, hiszen Milton szavait idézve “ez az az üzemanyag, ami sosem fogy el“. A következő 8-9 évben a cég 100 hidrogén-töltőállomást épít, és úgy számolnak, hogy 2028-ra a saját hálózatukkal együtt összesen 700 darab nyilvános hidrogéntöltőpont állhat az üzemeltetők rendelkezésre az Egyesült Államokban és Kanadában. A cég első hidrogénkútját a Phoenixben található főhadiszálláson nyitották meg. Mindamellett egységes töltőszabványon is dolgoznak a beszállítókkal és más cégekkel közösen, annak érdekében, hogy a hidrogéncellás teherautók töltése ne vegyen igénybe 15 percnél többet.

A Nikola Two jövőre már sorozatgyártásra alkalmas lehet, az európai piac meghódítása azonban még várat magára, mivel a Tre csak 2023-ban lesz megvásárolható Európában (ennek hátterében leginkább a szegényes EU-s hidrogéntöltő hálózat problematikája áll). Az viszont biztos, hogy mindkét nyergest felkészítik a 4-es, illetve az 5-ös, vagyis a legmagasabb szintű önvezetésre.

Mindemellett új, üzemanyagcella-kutató és -fejlesztő bázist is létrehoznak, amelyben több mint 300 mérnök dolgozik majd együtt. Bár az új hidrogéncellás nyergesek ára még nem ismert, a Nikola Motor már most azt kommunikálja, hogy valamivel olcsóbbak lesznek a dízeleseknél, de legrosszabb esetben is maximum ugyanannyiba kerülnek majd, mint a gázolajjal működő társaik. A hidrogén mint üzemanyag azonban 20-30 százalékkal olcsóbb lehet a dízelnél, ami kisebb üzemeltetési költségeket eredményezhet a nyergeseknél.

A Nikola Motor Company a következő hat évben egymilliárd dollárt ruház be Phoenixben lévő főhadiszállásának fejlesztésébe. A cél évi 50 ezer darabos gyártási kapacitással rendelkező üzem felépítése. A fejlesztések ösztönzése érdekében a ValueAct Capital Management 10 millióval, 40 millió dollárra növelte a startup befektetési alapját. Az üzem felépítésével párhuzamosan kétezer új munkahely jöhet létre a Nikola Motor Company székhelyén. A startupnak jelenleg 13 ezer teherautóra van megrendelése, ami tovább nőhet a következő hónapokban. Trevor Miltonnak tehát minden oka megvan arra, hogy bizakodjon a hidrogénre és az elektormobilitásra épülő vállalkozásában.

Ennek ellenére nem akarnak csak egy lábon állni, ezért katonai és hobbijárműveket is fejlesztenek. A Nikola Worldön egy távvezérléssel irányítható katonai terepjáróról, a Recklessről is lehullt a lepel, emellett bemutatkozott a cég felfrissített, elektromos OHV-je (off-road highway vehicle), az NZT. Sőt, a cég első ízben a vízi járművek piacát is célba vette, ugyanis egy WAV nevű, jet-skire hasonlító elektromos koncepciómodellt is kiállítottak az eseményen.

Forrás: King of the Road