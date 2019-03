Tavaly az Oxxo Hungary Truck Racing megvált Ryan Smith-től és új versenyzőt szerződtetett Molnár Bendegúz személyében. A 20 éves pilóta hazánk legígéretesebb autóversenyző tehetségének számít, érkezésével Magyarország egyetlen, Eb résztvevő kamionversenyző csapata újra teljes mértékben magyar csapattagokból áll. Az ifjú tehetség leigazolása után az Oxxo Hungary úgy döntött, hogy új versenykamiont vásárol a pilótának.

A vezetőség választása arra a már jól bevált MAN versenykamionra esett, amellyel az előző szezonban a német Sascha Lenz versenyzett. A versenykamion felkészítését az Oxxo Hungary Truck Racing Team korábbi mérnöke, Bakó Csaba végezte el.

Az MAN a nagyközönség előtt az ATMS kiállításon mutatkozott be először, ahol Sárosi Brúnó csapatfőnök leplezte le és mutatta be az érdeklődőknek. Az Oxxo új kamionjának megjelenése magán hordozza a csapat tradícióit. Elődjéhez hasonlóan nemzeti színű, piros-fehér-zöld festést kapott, hogy a csapat ezzel is kifejezze az európai versenysorozatban nemzeti hovatartozását.

Fotó: Zsiska Ferenc