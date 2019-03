1954 óta az iF Design Awards egyike a világszerte elismert díjaknak, amely kifejezetten az ipari formatervezés vívmányait értékeli.

Az egyik legelismertebbb díjat, az iF DESIGN AWARD-ot 1954 óta ítélik oda a legjobb gyártóknak, akik a formatervezés terén valami egyedit, kimagaslót alkotnak.

Az értékelési szempontok közé tartozik a tervezés minősége mellett a megmunkálás és az anyagválasztás, az innováció foka és a környezeti kompatibilitás, a funkcionalitás és az ergonómia, valamint a használat megjelenítése és a biztonság.

A müncheni BMW élményközpontban március 15-én megtartott díjátadó gálán 66 munka nyerte el az aranyfokozatú díjat. Köztük a világ első, beépített lítiumion-akkumulátorral működő targoncája, amelynél az akkumulátor fixen a gépdizájnba került beépítésre. A gyártó, a német Jungheinrich következetesen kihasználta a helytakarékos és nagy teljesítményű lítiumion-technológia előnyeit. Az ETV 216i típus jelentősen kompaktabb a hagyományos tolóoszlopos targoncákhoz képest és ennek köszönhetően könnyebben mozog a raktárban. Ergonomikusabb, így a kezelőnek nagyobb a mozgásszabadsága a fülkében és teljes körű kilátása van a targonca környezetére. Az eredmény: rendkívül felhasználóbarát kezelés és nagyobb biztonság.

A targonca fejlesztése során a mérnökök és a formatervezők a legelső lépéstől fogva szorosan együttműködtek. Ennek eredményeképpen egy olyan targoncát alkottak, amely a dizájnt és teljesítményt olyan szinten egyesíti, mint semmi más a korábbiak során.

Különdíj – kiemelten 7 vállalatnak

A Jungheinrich 1954-ben nyerte el először a díjat az „Ameise” típusú elektromos gyalogkíséretű emelőkocsival – az idei kitüntetés pedig a 18. cím a termékek kategóriájában. A Jungheinrich hat másik vállalattal együtt ezért különdíjban is részesült az elmúlt 65 éves részvételért. Az IF ügyvezetője, Ralph Wiegmann, így nyilatkozott: „Ez az igazi szakértelem a formatervezés területén – minőséggel, megbízhatósággal és innovációval kiegészítve. A Jungheinrich már 65 évvel ezelőtt felismerte a formatervezés jelentőségét és filozófiáját folyamatosan azóta is fejleszti ezen a területen.”

Jungheinrichről Az 1953-ban alapított Jungheinrich nemzetközileg vezető vállalat az üzemen belüli logisztika területén. Anyagmozgató gépek, logisztikai rendszerek, valamint szolgáltatások széles választékával a Jungheinrich átfogó megoldást nyújt ügyfeleinek egy kézből, az Ipar 4.0 kihívásainak megfelelően. A hamburgi székhelyű konszern világszerte 40 országban saját értékesítési vállalattal, további 80 országban pedig partnervállalatokkal van jelen. Jungheinrich több mint 17.000 munkavállalót foglalkoztat és 2017-ben 3,4 milliárd eurós forgalmat bonyolított le. A Jungheinrich részvényeket az SDAX tőzsdén jegyzik.

