Az Uber Freight szolgáltatással az ügyfelek közvetlenül is összekapcsolódhatnak a fuvarozókkal anélkül, hogy szállítmányozók, más néven speditőrök szolgáltatásait igénybe vennék. Ez azt jelenti, hogy az áru úgy változtathat helyet, hogy azt lényegében az a fuvarozó cég (vagy sofőr) viszi el a vásárlónak, amelyiknek éppen van szabad kapacitása.

Az amerikai vállalat úgy látja, hogy az európai szállítmányozás nem hatékony és megérett a technológiai megújításra. Az Európai Unió közúti áruszállítási piaca egymagában 400 milliárd dolláros forgalmat generál évente, ami az Egyesült Államok és Kína mögött a harmadik legnagyobbnak számít a világon. Ennek ellenére a logisztikai forgalomirányítóknak több órába, gyakran akár napokba is telhet, mire sikerül megszervezni egy fuvart a sofőrökkel. Mindez az Uber szerint a hatalmas adminisztrációs tehernek köszönhető.

“Az európai piac jelentős sofőrhiánnyal küzd, ennek ellenére az éves futásteljesítmény 21 százalékát üresen teszik meg a kamionok. Ezt azt eredményezi, hogy a megrendelőknek manapság egyre komolyabb erőfeszítésbe kerül szabad sofőrt találniuk” – hívta fel a figyelmet Lior Ron, az Uber Freight vezetője. Hozzátette: az Európai Unióban a fuvarozási cégek 85%-a kis- és közepes vállalkozás. Ha ennél nagyobb társaság kerül a képbe, akkor jelentősen megdrágul a folyamat, ezért szerinte az Uber Freight ebben is áttörést hozhat.

Az Uber néhány napja jelentette be európai piacra lépését. Elsőként Hollandiában lesz elérhető ez a szolgáltatás, de 2019 folyamán várhatóan újabb uniós országokban is feltűnnek majd. A cég két évvel ezelőtt mutatta be applikációját, amely lehetővé teszi, hogy a teherautó-sofőrök előzetes árajánlat alapján néhány kattintással csaphassanak le egy fuvarra. A megrendelők pedig valós időben követhetik nyomon rakományuk tartózkodási helyét.