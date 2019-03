Új pótkocsit mutatott be a Wielton a magyar piac számára az Eurotrade szakmai napján. A Multi-high egy variálható kapcsolási magassággal (995 – 1045 mm) rendelkező, függönyponyvás pótkocsi, melynek össztömege akár 42 tonna is lehet. Bármennyire furcsán hangzik, maga a márka lengyel, éppen ezért a gyártóközpont is a lengyelországi Wieluńban található.

Mielőtt beindult volna a sorozatgyártása, 20 hónapon keresztül tesztelték és legalább kétmillió kilométert mentek vele. Az új félpótkocsi legkisebb önsúlya 6,6 tonna, így meglehetősen nagy teherbírással rendelkezik, ha azt vesszük, hogy egy országúti kamionszerelvény össztömege nem haladhatja meg a 40 tonnát és mondjuk a nyerges vontató össztömege sem nagyobb 7,8 tonnánál. A Multi High félpótkocsi hidraulikusan emelhető tetővel rendelkezik, ami megkönnyítheti a rakodási műveleteket.

A Wielton Európa harmadik legnagyobb pótkocsigyártójának számít, idehaza az Eurotrade már 2012 óta forgalmazza a lengyel cég gyártmányait. A tavalyi adatok alapján elmondható, hogy a márka az ötödik helyet foglalja el a félpótkocsimárkák között idehaza. Ez leginkább az építőipari szegmensben kínált termékeknek köszönhető, mivel a billencses felépítménnyel ellátott pótkocsik piacán a Wielton kis híján piacvezető lett Magyarországon.