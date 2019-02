Ki ne álmodozott volna legalább életében egyszer arról, milyen lenne nyáron lakóautóval elgurulni ahhoz a vízparthoz, ahol a legjobban érzi magát a család? A kérdés a jelek szerint egyre több embert foglalkoztat, a hétvégi Utazás kiállításon a csarnok egyharmada lakóautókkal volt tele. Ottjártunkkor akadtunk bele ebbe a luxuskategóriás változatba, amelyet csak úgy nézhettek meg a látogatók, ha műanyag zacskót húztak a lábukra. Nem véletlenül, utasterét padlószőnyeg borítja.

De nemcsak emiatt különleges. Bármilyen hihetetlen, ez a 7,49 méter hosszú, 2,34 méter széles és 3 méter magas lakóautó B-s jogosítvánnyal is vezethető. Nyilván annak, akinek már egy Fiat 500-as is dromedárnak számít, ez nem feltétlenül számít jó hírnek, de van benne két darab, 7 colos kijelzőn megjeleníthető tolatókamera is, ami nagyban megkönnyítheti a parkolóhelyre történő beállást. Bár hivatalosan Rapido 866F-nek nevezik, Fiat Ducato alvázra építették, éppen ezért 2300 köbcentis, 130 lóerős dízelmotor is az olaszoktól származik.

Szükség esetén az asztal lesüllyeszthető, és ebből a részből is kényelmes hálóhely alakítható ki.

Az oldalsó ajtón belépve kellemes hangulat fogadja az utasokat. A világosbarnás, krémszínű árnyalatokat harmonikusan egészíti ki a zöldes LED-világítás, amely mindenhol, így a minikonyhánál, a hálórészen, de még az étkezőasztalnál található polcoknál is tetten érhető. A belső térben még egy magamfajta, 187 centiméteres hórihorgas ember is könnyedén tud mozogni. Eltévedni persze nem lehet a fedélzeten: az első traktusban négy személyes étkező asztal, középen fagyasztószekrénnyel ellátott hűtő, illetve gázfőzőlappal és mosogató tálcával ellátott konyha található. A hátsó részben pedig egy zuhanyfülke, egy WC-fülke, valamint egy kétszemélyes ágy kapott helyet.