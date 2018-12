A ZiL-130-as teherautót 1962-1994 között gyártották a Lihacsov Autógyárban, 1992-től ráadásul az Uráli Autómotorgyárban (UAMZ) is összeszerelték. 2002-ben az UAMZ-ból Uráli Gépkocsi és Motorgyár (AMUR) lett, ezért a típus neve is módosult AMUR–53131-re. A fülke ugyan maradt az eredeti, de a modell később szélesebb és hosszabb motorháztetővel, valamint megerősített alvázzal készült. A Zil-130-asból 1994-ig közel 3 és fél millió darabot gyártottak, rendkívül népszerű volt a néhai KGST-országokban, így Magyarországon is. Kubába, illetve Ukrajnába ugyanakkor személyszállítós APPA–4 pótkocsival kapcsolt változatokat is forgalomba állítottak. 2013-ban a gyár csődöt jelentett, két évvel ezelőtt pedig végleg bezárt a ZiL-gyár. Az utolsó legyártott teherautó egy Zil-43276T volt, mely 2016. december 20-án hagyta el a gyárkaput.