„Szinte sokkos állapotba kerültem” – mondta Kiss Norbi a spanyolországi kamion Európa-bajnokság szezonzáró hétvégéjének első napja után. Egy kiváló, második helyet szerző időmérő után váratlanul drámaira sikeredett ugyanis a jaramai versenye, majd az azt követő események.

A kétszeres Európa-bajnoknak jó esélye volt az összetett 3-ik helyén zárni a szezont, ám az első szombati futamon egy ütközéssel tették tönkre az esélyeit, majd a bírák hoztak szerinte rendkívül igazságtalan döntést.

“Soha életemben nem éltem még át ehhez hasonlót, pedig a belgiumi hétvége után is ezt mondtam. Hagytam helyet magam mellett belül, egymás mellett mentünk, Antonio Albacete 30-40 centivel volt előrébb, mikor teljesen levezetett a pályáról. A videón látszik, hogy a fehér vonal mellett halad, látszik az is, hogy leszorít, a homokban pedig lehetetlen volt annyira fékeznem, hogy ne menjek neki, amikor visszatérek a pályára. Próbáltam összeszedni a kamiont, megérkezett mögém Adam Lacko, a fehér vonalat négy kerékkel átlépve meglökött, beforgatott a mezőny elé, és többen is nekem jöttek. A versenybíróságon végignéztük a videókat, engem találtak hibásnak, engem büntettek meg, mert meglátásuk szerint szabálytalanul tértem vissza a pályára. Szinte sokkos állapotba kerültem, mert bárki, aki józan ésszel végignézi ezeket a videókat, az látja, hogy egyik eset sem miattam történt” – mondta Kiss.

A magyar versenyző a második szombati futamon is rendkívül balszerencsés volt, kormányműhiba miatt kiesett, így esélye sem maradt a vasárnapi utolsó két futamon az összetett 3-ik helyre.

„Becsületből állunk ki” – mondta erről Norbi.