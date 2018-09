Nemrég egy ígéretes, üzemanyagcellás Sprintert is bemutatott a Mercedes-Benz. Ezúttal a lakóautó szegmensre esett a gyártó választása, mert ezeket a járműveket gyakran használják üdülőövezetekben. Az 500 kilométeres hatótávval rendelkező, vízgőzt kipufogó lakóautó azonban még csak koncepció. „Nehéz lenne arra válaszolni, mikor lesz ez a lakóautó bárki által megvásárolható, mert ehhez szükség lenne egy sűrűbb hidrogéntöltő-hálózatra is. Azonban a lakóautók gyártása nagy hagyományokra tekint vissza cégünknél, éppen ezért biztos vagyok benne, hogy a jövő Sprinter lakóautója képes lesz kielégíteni a megnövekedett vásárlói igényeket” – tette hozzá a szakember.

A harmadik generációs Sprintert egyelőre még dízelmotorokkal lehet megvásárolni, de nem sokáig. „Európában a kishaszonjármű szegmensben jelenleg a dízel, az USA-ban pedig a benzinmotor az uralkodó. Ez nem marad így örökké, de nagyban függ a felhasználási területtől is, hogy a jövőben milyen meghajtás fogja váltani a dízel vagy benzines motorokat”- hangsúlyozta Ulf Zillig. A német gyártó beemelte az akkumulátortechnológiát a portfóliójába, melynek eredményeképpen elkészült az elektromos Vito és Sprinter. Ezek olyannyira szériaérett változatok, hogy előbbit idén, utóbbit pedig jövőre kezdik forgalmazni.

A hidrogéntöltő-hálózat terén érdekes módon éppen a németeknél történhet a legnagyobb előrelépés. Jövőre már 100, négy év múlva pedig már 400 hidrogéntöltő-állomás lesz Németországban. Nem ez az első eset, hogy a hidrogénben lát fantáziát a stuttgarti székhelyű vállalat. Korábban már az első generációs Sprinterből is készült üzemanyagcellás kiadás, igaz, az még sima áruszállító furgon volt.

Az alternatív technológiák mellett a Mercedes-Benz önvezető furgonokon is dolgozik. „Egyre több olyan technológiánk van, ami az automatizált vezetés megvalósításához szükséges, de ezen a téren még várni kell arra a pontra, amikor azt tudjuk mondani, hogy készen vagyunk” – hívta fel a figyelmet Zillig. Hozzátette: a közelmúltban Kínában és Los Angelesben végzett zárt pályás teszteken arra is keresték a választ, melyik lehet az a felhasználási terület, ahol mielőbb meg lehet valósítani az automatizált vezetést.

„Azt gondolom, hogy az önvezető járművek elsőként a logisztikai központokban, kikötőkben jelenhetnek meg, majd fokozatosan el lehet jutni az ötös szintű automatizáltságig, amikor a kormánykerék már csak opcionális és minden vezetési feladatot a számítógép hajt végre” – hangsúlyozta a Mercedes-Benz áruszállítók fejlesztéséért felelős részlegének vezetője. A Daimlernek nagyon szigorú elképzelései vannak az önvezetés fázisainak megvalósításáról, melynek végcélja természetesen az, hogy az ilyen járművek a sűrűn lakott területeken, városokban, valós forgalmi körülmények között is biztonságosan tudjanak közlekedni. A német szakember kifejtette, az a céljuk, hogy hogy kipróbált és biztonságos technológiák kerüljenek a kishaszonjárműveket kereső vásárlókhoz.

Az önvezetés megvalósításához és a különféle áruszállító járművek gazdaságos üzemeltetéséhez nagyon sok adat kezelésére lesz szükség. „Ez jogi szempontból is érdekes terület, hiszen azt is tisztázni kell, milyen adatokat kezelhetünk mi mint gyártó. Mi az, ami még az üzemeltető oldaláról is elfogadható. Nemrég megalkottuk a Mercedes-Benz Prót, azt a digitális platformot, mely korszerű módon kapcsolja össze a flottamenedzsert a sofőrökkel és a járművekkel. Ebben az üzemeltetőktől kapott adatok kielemezhetők és hatékonyabb, illetve gazdaságosabb üzemeltetés valósítható meg minden egyes áruszállító esetében” – jegyezte meg Zillig.

A biztonság ugyanakkor nemcsak az adatok terén fontos, hanem menet közben is. Az új parkolássegítő asszisztensnek kedvező volt a fogadtatása, mert 360 fokos nézetet nyújt a parkolóhelyre történő beállás közben, ami egyszerűbbé teszi a manőverezést. Ugyancsak a biztonságot szolgálja, hogy az új Sprinter továbbfejlesztett szélvédőmosó rendszert alkalmaz, melynek lényege, hogy a fúvókákat közvetlenül az ablaktörlőlapátba integrálták, ezáltal hatékonyabb tisztítás valósítható meg. A szakember elárulta, hogy a fejlesztések terén kiemelt figyelmet fognak fordítani a jövőben az ilyen és ehhez hasonló biztonságos és praktikus megoldásokra.

Összességében elmondható tehát, hogy bár most az elektromos hajtás van terítéken, még nem teljesen lefutott dolog, mi következik a dízel és benzin korszaka után. „Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mi nem kizárólagosan arra keressük a választ, hogyan váltsuk le a belső égésű motorokat, hanem egy holisztikus szemléletet szeretnénk biztosítani a vásárlók számára. Tehát teljes egészként tekintünk az áru- és személyszállításra, olyan alternatívákat szeretnénk nyújtani, melyeknél világosan látszik, hogy az új technológiák milyen hatással lehetnek a környezetre és a városokra” – zárta szavait a szakember.

Forrás: Vezess