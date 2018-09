A Renault EZ-PRO valójában nem egyetlen jármű, hanem egy teljes koncepció. Ugyanarra az önjáró, elektromos, hálózatba között alapra kétféle gépkocsit szerkesztettek: az egyik teljesen automatikusan közlekedik, akár a saját feje (programozása) után, akár az élen haladó felvezető autót követve, amely szintén tud egymaga közlekedni, de ennek van pilótafülkéje is, így szükség esetén ember is vezetheti.

Az „utolsó mérföld” megtételére szolgáló közlekedési eszközök nem csak a személy-, hanem az áruszállításban is egyre inkább teret fognak nyerni, legalábbis a Renault szerint. Ezek az elosztópont (utasoknál metró vagy HÉV állomástól) és a végső úti cél közötti, rendszerint pár száz méternél nem hosszabb távon biztosítanak kényelmes, gyors, hatékony közlekedést.

A magányosan vagy konvojban közlekedő EZ-PRO-k egyszerre akár több címet és több ügyfelet is kiszolgálhatnak; az is lehetséges, hogy minden önjáró konténert más és más webáruház, gyártó vagy szolgáltató bérel ki. A szállítást a konvojt vezető autó sofőrje koordinálja – mivel az ő járműve is képes önállóan haladni, feladata az adminisztrációra és logisztikára korlátozódik, manővereznie legfeljebb a célállomáson kell.

Az önjáró járművek bármely irányba képesek haladni, így nem kell forgolódniuk, ami felgyorsítja és egyszerűsít a szállítást. A teljesen robotizált járművek megrakodhatók kézzel, vagy egy komplett konténer is rájuk emelhető, és automatikusan reteszelve biztonságosan szállítható.

A rendszer a legkülönfélébb célokra használható: házhoz szállításra, áru beszerzésére a nagykereskedésből (ez kb. ugyanaz), de az EZ-PRO mozgó csomagküldő automataként is szolgálhat, méghozzá mindkét irányba – ahelyett, hogy a futár egy fixen telepített automatát pakolna meg az áruval, a központban feltöltött konténer önállóan kigurulhat a fogadóhelyre, vagy egy mosodás ebben gyűjtheti be ügyfelei szennyesét, akik aztán ugyanitt vehetik át később a kimosott ruhákat.

Forrás: Renault