Az elektromos grillsütővel és mosogatóval felszerelt konyha modul a felépítményen kívül is beüzemelhető. Nem kell azonban a tűző napon grillezni, hiszen a jármű oldalából széles árnyékoló húzható ki, mely alatt komfortosan el lehet fogyasztani a ropogósra sült kolbászokat, omlós, puha kenyér és némi sör kíséretében. Ha pedig valakinek zuhanyozni támad kedve, akkor azt a kültéri zuhanyfejjel könnyedén megteheti.

Az EarthCruiser az Explorer XPR440-es elnevezéssel látta el azt a lakóautót, melyet Unimog-alvázra építettek. A jármű ideális az off-road terepre: 300 lóerős motorral, portáltengellyel, rövid túlnyúlásokkal és állandó összkerékhajtással látták el. Bár a terepgumik elsőre halhatatlannak tűnnek, azért egy gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerrel is ellátták, opcionálisan pedig defekttűrő abroncsokkal is rendelhető.

A sütögetésből megmaradt ételeket nem kell kidobni, hiszen a fedélzeten fagyasztószekrénnyel kombinált, 300 literes hűtő is megtalálható, de ha valaki szeretné újramelegíteni az elkészített finomságokat, akkor egyszerűen beteheti a konyhapulttal szemen található mikrohullámú sütőbe pár percre. WC azonban nincs a fedélzeten, így ez ügyben szükség lesz egy kis kreativitásra az utasoknak.

A XPR 440-et mégis hosszú utakra tervezték, hiszen 800 literes üzemanyagtankkal látták el, mellyel akár 3500 kilométert is megtehet. Víztartálya sem kisebb, ugyanis 860 liternyi friss vizet lehet benne tárolni. Ez nemcsak a konyhához és a zuhanyhoz elegendő, hanem a fedélzeti mosógép működtetéséhez is. A sarkvidéki körülmények között tesztelt vízrendszer pedig akár -40 fokig is működőképes. Az elektromos áramból sem fogy ki egyhamar ez az off-road szépség, hiszen a tetőre szerelt több ezer wattos napelem által megtermelt energiát egy lítium-ionos akksi tárolja el.

A különleges járgányáért 581 ezer ausztrál dollárt, vagyis átszámítva 119 millió forintot kell fizetni. Ebben az árban benne van a légkondicionáló, a 4G, a navigációs rendszer és a motorkerékpártároló, de igény esetén FLIR hőkamera, valamint egy öt HD-kamerából álló DVR-térfigyelő rendszer is rendelhető a járműhöz. Az XPR 440-nel tehát bátran neki lehet vágni a 7,6 millió négyzetkilométeres Ausztrália felfedezésének.

