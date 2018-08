Ez a vízgőzt kipufogó kamion a második nekifutása a japánoknak, tavaly ugyanis már előálltak egy prototípussal, mely azóta 16 ezer kilométert tett meg valós forgalomban, Kalifornia útjain.

A Toyota új hidrogéncellás teherautója, a “Béta” több mint 300 mérföld, vagyis 480 kilométer megtételére képes. Ez jóval több, mint az első prototípusé (“Alfa”), melyet két Mirai személyautó hajtásláncának főegységeivel építettek meg. Igaz, ez a hatótáv elmarad a dízelesekétől, ami 750-800 kilométer. A második prototípus hajtáslánca az elődhöz hasonlóan 670 lóerős teljesítményre, 1800 Nm-es forgatónyomatékra képes a 12 kWh-os kiegészítő akkumulátorral. Ez bőven elég a 40 tonnás össztömegű kamion mozgatásához.

Kaliforniában, Los Angeles és Long Beach körzetében legalább 16 ezer belsőégésű motorral hajtott teherautó dolgozik nap mint nap. Ez a szám 2030-ra megduplázódhat, éppen ezért a helyi lakosok nagyobb légszennyezést lesznek kénytelenek elviselni, ha maradnak a dízel teherautók az utakon. Az Egyesült Államok kikötőiben összesen naponta több mint 43 ezer rövid távú kiszállítást végző, és elosztó fuvarfeladatokat ellátó nehéz-teherautó közlekedik, jelentős károsanyag-kibocsátással. Éppen ezért idővel hasznos lehet az üzemanyagcellás járművekre történő átállás.

A Béta bemutatásával egy időben a Toyota azt is bejelentette, hogy Tri-Gen néven megépíti a világ első, mezőgazdasági hulladékot hasznosító üzemanyagcellás mini erőművét is. Az ennek működtetéséhez előállított hidrogénnel üzemelnek majd a logisztikai központ teherautói is Long Beach kikötőjében. Az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg a 39 nyilvános hidrogén töltőállomás üzemel, ebből 35 Kaliforniában, kettő pedig Dél-Karolinában található.