A formaterv tehát abszolút rendben van. Igaz, nem tért vissza az első generáció karakteres C oszlopa, de annyi biztos, hogy ha egy utas ránéz, akkor rögtön arra gondolhat, hogy ezen a buszon biztosan van USB-, illetve 240 voltos töltő a kütyüknek. Míg az alvállalkozó lelki szemei előtt az alacsony TCO, pestiesen szólva a kicsi birtoklási költség fog megjelenni. De minimum büszke lesz arra, hogy a flottájában van egy olyan Merci, amire akár euróval fizető turistákat is fel lehet ültetni.

Az új Mercedes Tourismo formaterve teljes mértékben méltó arra, hogy viselhesse a háromágú csillagot. A frontrészen a fényszórók ismerősek lehetnek, hiszen azok a Mercedes-Benz Actrosból származnak. A hátsó lámpák pedig a nagy testvértől, a Travegótól érkeztek. Ennek ellenére izgalmas megjelenéssel büszkélkedhet: hátfala robusztusnak hat, mert a karosszériába vájt ívek stílusosan összekötik az övvonalt a lökhárítóval. Homlokfala pedig high-tech kinézetet sugall és ha nagyon keressük, akkor egy testépítő mosolyát is megtaláljuk benne.

Valljuk be, hogy egy átlagos utas számára az a legfontosabb egy turistabuszban, hogy kényelmes legyen az ülés és hatékonyan menjen benne a klíma. A Mercedes-Benz Tourismója megfelel ezeknek az elvárásoknak hiszen mégiscsak Európa legnagyobb darabszámban eladott távolsági buszának számít. A modell korábban a fapados típusok közé tartozott, a harmadik generációt viszont közelebb lőtték a prémium kategóriához. Az új Tourismót tavasszal mutattuk be, nyár elején pedig egy rövidebb hazai tesztkörre is elvittük.

A Daimler-csoport nem keveri a formákat. A Setra és a Mercedes-Benz buszok megjelenése markánsan elkülönül egymástól.

A Mercedes Tourismo alapvetően négyféle variánsban rendelhető meg. Az alapmodell kéttengelyes és mindössze 12,30 méter hosszú, míg az eggyel nagyobb már 13,11 méter (M/2). A következő változat (M/3) is éppen ennyi, csak eggyel több tengelye van, míg a legnagyobb kiadás (Tourismo L) 13,93 méter hosszú. A szélesség (2,53 m) és a magasság (légkondival 3,68 m) mindegyiknél adott, tengelytávból pedig rövid (6 m) és egy hosszú (6,9 m) van a palettán. Mi egy háromtengelyes, M3-es variánst próbáltunk, amely már 24 tonnás össztömeggel bír.

Belső

A Tourismo utasterébe két széles ajtón keresztül lehet feljutni. Elsőre nem kell óriásit lépni, hiszen a belépési magasság mindössze 35,5 és 36,5 centiméter. Bár az első ajtó kicsit keskenyebb (59-65 cm) a másodiknál, cserébe tágasabb területet alakítottak ki a frontrészen, mely magában foglalja a vezető és az utaskísérő ülését is. A megoldás a front collision guard (FCG) vagyis az ütközésienergia-elnyelő rendszernek köszönhető. A Setra buszokból átkerülő fejlesztés miatt a karosszéria jobban felfogja az ütközést, valamelyest hátratolva a sofőrülést (plusz a pedálokat és a kormányművet is). Így nagyobb biztonságban a vezető jobb eséllyel élheti túl a vezető a súlyos, frontális csattanást.

A Mercedes-Benz Tourismo 16/3 RHD utasterében a business felszereltségnek megfelelően barna, fekete és bézs színek uralkodnak. Az utastér speciális kialakítást kapott, ami azt jelenti, hogy mindössze 48 darab Mercedes-Benz Travel Star ülést építettek be. Ez egy háromtengelyesnél nem sok. Azért van csak ennyi, mert az üléskiosztás szellősebb a szokásosnál, emellett minikonyha és WC-fülke is van a járművön, nem utolsósorban pedig az utasfolyosó végébe sem szereltek ülést. Valamennyi ülőalkalmatosságot composition bőrbevonatú oldal- és fejtámasszal, kétpontos biztonsági övvel, magasítható fejtámasszal, lábtartóval és lehajtható kisasztalkával láttak el.

Mi tagadás, a hagyományos távolsági buszülésekhez képest sokkal kényelmesebbek, jól támasztják meg a hátat, párnázottságuk is éppen megfelelő. A komfortérzetet tovább fokozza az EvoCool Basic 32 kW-os légkondicionáló rendszer, mely a 30 fokos hőségben is hatékonyan hűtötte az utasteret. Persze a kétrétegű színezett üvegek is nagy szerepet játszanak abban, hogy kánikulában sem melegszik fel az utastér. Ha viszont nyáron néhány napra mégis beköszöntene a zimankó, akkor ott van a 30 kW teljesítményű kiegészítő fűtés.

Éjszaka a LED-es belső világítás szolgáltatja a kellő mennyiségű fényt. Ez a technológia jól illeszkedik az autóbusz karakteréhez, lévén, hogy a frontrészen is LED-es nappali fénnyel ellátott bixenon fényszórókat építettek be. A még teljesebb összkép érdekében az üléspároknál, az oldalfalon elhelyezett USB-töltők is kékes háttérvilágítást kaptak.

A vezetőtér kellőképpen komfortos. A Comfort Plus műszerfal könnyen áttekinthető és a legutolsó vívmányokat is magában foglalja. A Tourismo műszerfala szinte olyan, mint egy személyautóé, csak kicsivel nagyobb. A multimédiás rendszer színes kijelzője a bőrbevonatú multifunkciós kormánytól jobbra került. Kissé lejjebb pedig a világításkapcsolók, valamint a klímarendszer kezelőpanelje található. Meglepő módon a sebességmérő bal oldalra, míg a fordulatszámmérő jobb oldalra került, közöttük pedig a fedélzeti számítógép színes kijelzője kapott helyet. Az ISRI NTS 2 légrugós sofőrülés kifejezetten kényelmes, jól csillapítja az egyenetlenségeket, a két karfa, a fűtési funkció, valamint az övmagasság-állítás pedig tovább fokozza a komfortot.

Technika

A tesztjármű hajtásáról a Mercedes-Benz OM 470-es 10 677 köbcentiméteres, 430 lóerős (315 kW) motorja gondoskodik, melyhez a németek saját, GO 250-8 PowerShift váltója csatlakozik. Ez lényegében egy automatizált, nyolcsebességes egység. A fokozatok közötti ideális kapcsolás érdekében a Predictive Powertrain Controlt (PPC) is bevetették, mely váltáskor figyelembe veszi az autóbusz előtt feltűnő terepviszonyokat. Az Eco Driver Feedback (EDF) használatával pedig további ötleteket, tippeket kaphat a sofőr arról, hogyan tudja csökkenteni gazdaságosabb vezetési stílussal az üzemanyag-fogyasztást.

A vezető kulcsfontosságú faktor: a gyártó számításai szerint egy Tourismo esetében 8 év alatt, évi 85 ezer kilométeres futásteljesítmény esetén, a sofőr 29 százalékkal veszi ki a részét a TCO-ból. Miközben ez idő alatt csak 20 százalék a felhasznált gázolaj ára és 9 százalékot tesznek ki a javítási költségek. A gyártó tájékoztatása szerint az OM 470-es motoroknál 120 ezer kilométeres olajcsere-intervallummal kell számolni. Távolsági használatban a részecskeszűrőt is csak az első 360 ezer kilométer után szükséges cserélni, azt követően pedig 240 ezer kilométerenként.

A vezető munkáját egy halom vezetéstámogató rendszer segíti. Az autóbuszban a Mercedes-Benz harmadik generációs (ABA3) generációs aktív fékrendszere dolgozik. De a gyártó ez év tavaszától már a negyedik generációs változattal szereli a Tourismót. Az ABA4 az egyetlen vészfékezési asszisztens, amely nemcsak a jármű előtt haladó és álló akadályok esetén, hanem gyalogosok észlelésekor is automatikusan fékez. Az adaptív sebességtartó automatikával kiegészített (ART) fejlett vészékező rendszer (AEBS) pedig azonnal beavatkozik, ha a busz előtt haladó jármű hirtelen drasztikusan csökkenteni kezdi a sebességét, elkerülve ezzel a ráfutásos baleset bekövetkezését.

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (SPA) az ülés vibrációjával figyelmezteti a sofőrt arra, ha az irányjelző használata nélkül hagyja el a sávját. Ha ez többször megtörténik, akkor az éberségfigyelő asszisztens (AtAs) figyelmezteti a vezetőt a pihenésre. Ez a vezetéstámogató rendszer a vezetés teljes időtartama alatt őrködik: figyelemmel kíséri kormánymozdulatokat, valamint a kormányzás sebességét, és monitorozza az apróbb kormányzási hibákat, illetve, hogy ezeket milyen gyorsan javítja ki a sofőr.

Vezetés

A Tourismóval könnyű elindulni, az automatizált váltó gond nélkül teszi a dolgát. Az erőforrás nagy nyomatékteljesítménye már kis sebességnél is jelentkezik, közben pedig nem tapasztalható semmilyen erőlködés. Az erőforrás alacsony fordulatszámon dolgozik: 90 kilométer/órás állandó sebességnél a motor percenkénti fordulatszáma nem haladja meg az ezret. A fokozatok közötti felkapcsolás is gyorsan, megfelelő ütemben történik.

A vezetési pozíció ideális, a sofőrülésből kiváló rálátás nyílik az autóbusz előtti területekre. Autópályás tempónál – ami ennél az autóbusznál nem lehet több 100 km/óránál – könnyedén, halkan és stabilan siklik az aszfalton. A jármű lengéscsillapítása is inkább a prémium kategóriához áll közel, amely a ZF független kerékfelfüggesztés érdeme. Ennek köszönhetően a korábbiaknál jobb menetkomfort, kevesebb oldaldőlés és kisebb fordulókör jellemzi a gépet . A parkolási manővereknél is könnyebb irányítani az autóbuszt.

A független kerékfelfüggesztés nagy, 56 fokos kerékbefordulást tesz lehetővé a kanyar belső, illetve 46 fokost a külső ívén. A merev hidas megoldáshoz képest így a fordulókör akár egy méterrel is kisebb lehet. A tesztelt jármű fordulóköre 21 méter, ami a kormányzott C tengelynek is köszönhető. Ez teljesen jó érték, ha figyelembe vesszük, hogy a versenytársnak tekinthető 2017-es Volvo 9700-as fordulóköre 21,94 méter.

A parkolási műveleteket nagyban megkönnyíti a hátsó szélvédő alá biggyesztett tolatókamera, melynek képe a multimédiás rendszer monitorján jelenik meg. Amennyiben a sofőr éjszaka, tehát gyenge fényviszonyok között végez tolatást, automatikusan aktiválódik az autóbusz oldaltér-világítása. Nyilván a legjobb megoldást az oldalvédelmi asszisztens jelentené, azonban ez egyelőre csak a Travegóhóz, illetve a Setrákhoz elérhető a Daimler-csoporton belül.

Értékelés

Az új Mercedes-Benz Tourismo már nem az a fapados turistabusz, mint amilyen kezdetben volt. Igazából azt sem lehet észrevenni rajta, hogy Törökországban készül, hiszen az összeszerelés minősége vetekszik a nyugat-európai gyártmányokéval.

Alapfelszereltsége meglehetősen gazdag, mert bár az erősebb motorért, az automata váltóért, a ISRI sofőrülésért, az AtAs-ért és az ABA 4-ért többet kell fizetni, addig az állítható kormány, az elektronikus szintszabályozó, az AEBS, a sávtartó asszisztens, a fűthető és elektromosan állítható visszapillantó tükör, a motortéri tűzjelző rendszer, a kétpontos utasbiztonsági öv, a 32 kW-os utastéri és a független vezetőtéri klíma, valamint az elektronikusan működtethető tetőablak is az alapfelszereltség részét képezi, ahogy a műszerfalba épített 67 literes hűtő is.

Nem kell ahhoz jóstehetségnek lenni, hogy kijelentsük, folytatni fogja Európában az elmúlt két évtizedben elért sikerszériáját. Ennek megfelelően továbbra is találkozni fogunk vele a távolsági járatokon, utazási irodák kiránduló járatain, valamint a nemzetközi viszonylatokon.

Forrás: Vezess