Nemrég jelentették be, hogy újra lehet Kamazt vásárolni Magyarországon. A képet kissé árnyalja, hogy ezek még a régi, szovjet időkből ránk maradt fülkékkel készülnek. Holott az orosz gyártó már 2013-ban bemutatta 5490-es nyerges vontatóját. A teljesen új dizájnnal és európai főegységekkel készülő típus a Mercedes-Benz Axor fülkéjét kapta meg. Tavaly érkezett meg az utódja, mely jóval látványosabb, impozánsabb darab lett elődjéhez képest.

Az új fülkék annyira beváltak, hogy már az építőipari és mezőgazdasági alkalmazásokra szánt billenőplatósoknál is alkalmazzák őket, Daimler vagy Cummins motorral kombinálva. Ezekre azonban még egy darabig várni kell, a cég ugyanis csúszik az Euro VI-os motorok bevezetésével. “Az 54901-es nyerges vontató uniós típusbizonyítványára még várni kell, de a gyártó idővel szeretne piacra lépni az EU-ban ezzel a típussal”– jegyezte meg érdeklődésünkre Markó Zoltán, a Kamaz teherautókat forgalmazó Duna Autó kereskedelmi igazgatója.

Hazánkban május végétől összesen 10 közepes és nehéz kategóriás modell vált elérhetővé. A kínálat csúcsát a 25,2 tonnás össztömegű, háromtengelyes változatok jelentik. De van a választékban két kisebb, 22,5 tonnás variáns is. Ezek a nehéz kategóriás járművek alvázas, illetve billenőplatóval egyaránt megrendelhetők. A középkategóriát két 15,7 tonnás változat képviseli, de megtalálható a palettán egy 12,7 tonnás, alvázas variáns is. Nem csak az építőipari változatokat, hanem a könnyebb teherbírású Kamazokat is lehet rendelni szimpla kerekes kiadásban, off-road abroncsokkal.

“Az értékesítés terén nincs az idei évre előre meghatározott célunk, jelenleg ugyanis azt szeretnénk látni, mekkora az érdeklődés a Kamazok iránt” – hangsúlyozta a kereskedelmi igazgató. Hozzátette: jelentős, legalább 20 százalékos árelőnnyel számolnak, de ez nagyban függ a konkrét modelltől és az esetleges felépítménytől. A Duna Autó két év, kilométer korlátozás nélküli garanciát kínál a Kamazokra.