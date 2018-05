Olvass tovább

Az első és második tengely között 6,7 méter, míg a B és C tengely között 1,35 méter távolság van. A túlnyúlás a kerekeknél minimális, hiszen elöl 2,7 méter, hátul 3,24 méter, így a jármű optimális stabilitással rendelkezik, fordulóköre pedig 23 méter. A S 531 DT maximális biztonságérzetet ad mind a sofőrnek, mind pedig az utasoknak, ami a jól átgondolt belső kialakításnak, valamint a fejlett vezetésbiztonsági rendszereknek köszönhető.

Setra emeletes buszok A Setra nem ma kezdte az emeletes buszok gyártását, ugyanis ezen a téren majd’ 36 éves tapasztalattal rendelkezik. Az elsőt (S 228 DT) még 1981-ben mutatták be az IAA haszonjármű-kiállításon. Ebből 1104 darabot gyártottak le a következő generációs változat sorozatgyártásáig, mely 1993-ban indult el. A második generációs modell (S 328 DT) sikere visszafogottabb volt, mivel 2002-ig “csak” 780 darab kelt el belőle. A legnépszerűbb kiadás egyértelműen az előd, a S 431 DT volt, hiszen ebből az elmúlt 15 évben legalább 2300 darabot értékesítettek. A német gyártó 2012-ben vágott neki a ComfortClass 500-as generáció piaci bevezetésének. Ezt követte a TopClass 500-as család, melynek gyártása négy évvel később kezdődött az ulmi üzemben. A Daimler a korábbi, négyszázas szériához tartozó S 431 DT-t sem hagyta érintetlenül, 2015-ben sok fontos fejlesztést pakolt bele. Az S 431 DT-t leváltó utód azonban többet képvisel egy egyszerű ráncfelvarrásnál. Mind formatervében, mind a belső terében szervesen illeszkedik az 500-as típuscsaládba.

Ülések dobogók nélkül

Az autóbuszba két egyszárnyú, kifelé nyíló ajtón keresztül lehet feljutni. Az alsó szint részben alacsonypadlós, de nem csak a közlekedőfolyosója mentes a fellépőktől, hanem a jármű jobb oldalán elhelyezett üléspárokon is dobogókra való fellépés nélkül lehet helyet foglalni. Ez azért is jó megoldás, mert a megrendelő akár peront is kérhet erre a részre, melyen akár két kerekesszék is elférhet. Az alsó szinten, az első tengely mögött mindkét oldalon lounge-részt alakítottak ki, menetiránynak háttal fordított ülésekkel és pohártartóval szerelt asztalokkal. Lent a legjobb kilátás a vezető mögött ülők számára áll rendelkezésre, még akkor is, ha az üléspár némileg lejjebb van az Isringhausen gyártmányú sofőrüléshez képest.

A járműben nem kell nyomasztó bezártságérzettel küzdeni: az állómagasság 183 centiméter, így egy, ezt a mértéket meghaladó magassággal rendelkező embernek is elég lehet enyhén lehajtott fejjel közlekednie. Ugyanez igaz a felső szintre is, mely kényelmesen, görnyedés nélkül, enyhe főhajtással járható. A több ablakfelület és a világos utastéri anyagok miatt az emelet még az alsó szintnél is tágasabbnak hat.

Azoknak, akik inkább a magasban történő utazást preferálják, az első, illetve a második ajtónál kialakított lépcső áll rendelkezésre. A Setra S 531 DT ebből a szempontból dicséretet érdemel, hiszen a lépcsőfokok kellően szélesek, magasságuk és egymástól való távolságuk ideális, így a nagyobb lábbal megáldott embereknek sem jelent gondot az emeletre történő feljutás. Szintén pozitívum, hogy a Setra a lépcsőknél ablakokat is elhelyezett a karosszériában, növelve ezzel az utastérbe bejutó természetes fény mennyiségét.

Az utastérben 79 darab Setra Voyage Plus típusú ülés áll rendelkezésre (de akár 93 üléssel is rendelhető), melyeket lábtartóval, pohártartós asztalkákkal és karfákkal szereltek fel. Az utasfolyosóhoz közel eső ülések oldalirányban kihúzhatók, emellett valamennyi ülőalkalmatosság háttámlája hátradönthető. A komfortos utazásról számos kényelmi berendezés gondoskodik. A második ajtóval szemben egy tükörrel és kézmosóval felszerelt WC, valamint egy kisebb konyha kapott helyett, melyben számos tárolórekesz mellett forróital-készítő, hűtő, valamint mosogatótál is megtalálható. A büfékonyha néhány mozdulattal elrejthető a harmonikaszerűen csukódó ajtóval.

Az utasok szórakoztatásáról fedélzeti multimédia-rendszer gondoskodik (CMS), mely egyszerre kezeli a rádiót, illetve a CD- és DVD-lejátszót. A fedélzeten utazók összesen 6 darab monitoron nézhetnek filmeket. Két 19 colos készülék az alsó szinten, két ugyanilyen méretű pedig a felső szinten kapott helyet. A tervezők az emelet legelső sorában ülő négy utasra is gondoltak: számukra mindkét oldalt 1-1 darab 7 colos monitort építettek be.

Nemcsak filmeket lehet ezeken a monitorokon nézni, akár a GPS is megjeleníthető rajtuk, így az utasok pontosan láthatják, merre halad éppen az autóbusz. A kényelmi berendezések terén nem szabad megfeledkezni a műszerfalba épített hűtőről sem, melynek köszönhetően az utazók hűtött italokkal frissíthetik fel magukat az utazás ideje alatt. A megfelelő hőérzetről pedig a 39 kW teljesítményű klíma gondoskodik, mely akkor is hatékonyan tudja hűteni az utasteret, ha a külső hőmérséklet eléri a 30 fokot.

Második generációs erőforrás

A jármű hajtásáról a Mercedes-Benz OM 471-es, 510 lóerős – természetesen Euro VI-os – erőforrása gondoskodik, melyhez nyolcfokozatú, automatizált, GO 250-8 Power-Shift csatlakozik. A német gyártó 2016-ban mutatta be az OM 471-es blokk második generációját, melyet leginkább Mercedes-Benz és Setra buszokba, illetve az Actros, Freightliner és Western Star teherautókba építenek be. Az újragondolt dugattyútetőknek és az X-pulse CR befecskendezésnek köszönhetően az erőforrás üzemanyag-felhasználása hatékonyabb lett. Gyári adatok szerint 100 kilométerre vetítve mindössze 28 literrel is beéri, ami azt jelenti, hogy évi 130 ezres futásteljesítménnyel számolva 1100 liter kevesebb gázolajat kell bele tankolni.

A továbbfejlesztett erőforrás hatékonyan mozdítja meg a 26 tonna össztömegű Setra S 531 DT emeletes buszt. A blokkban rejlő nyomaték már elindulásnál jelentkezik, erőlködés nélkül hozza lendületbe az autóbuszt. A jármű a hatszázalékos emelkedőkre is simán kapaszkodik fel, futóművét pedig a rosszabb minőségű utak sem állítják kihívások elé. Még autópályán, 100-as tempóval történő haladás esetén sem jelentkezik zavaró menetzaj, ami egyrészt a megfelelő szigetelésnek, másrészt pedig a halk gumiabroncsoknak köszönhető.

Biztonság a köbön

A vezető munkahelye megfelel a turista szegmensben uralkodó konvencióknak, a műszerfal könnyen áttekinthető, dacára annak, hogy nem kevés kapcsoló áll rendelkezésre jobb és bal oldalon. A kormánykerék felett található színes kijelző és a multimédiás rendszer képernyője egyértelműen a 21. századot képviseli. Utóbbin többek között a tolatókamera-, a belső kamera képe, illetve a GPS és a rádió is megjeleníthető. A biztonságos vezetést olyan fejlesztések segítik, mint az elektronikus menetstabilizáló (ESP), a lejtmeneti fékezést szabályzó asszisztens ( CBL), illetve az elektronikus szintszabályozás, mely nagy sebességnél történő haladásnál automatikusan lesüllyeszti a kocsitestet.

Természetesen az autóbuszból nem hiányozhatnak az olyan vezetésbiztonsági rendszerek sem, mint például a sávtartó asszisztens vagy a távolsági tempomat, de az új modellben már a negyedik generációs vészfékrendszer (ABA4) is rendelkezésre áll. Ez azért fontos, mert az ABA4 a radarjelek segítségével a busz orra előtt 250 méteres távolságban képes felismerni a váratlan akadályokat 0 és 100 kilométer/óra közötti tartományokban. A hirtelen felbukkanó gyalogosokat pedig 80 méterről érzékeli 50 kilométer/órás sebességig és veszély esetén automatikusan fékezni kezdi a járművet.

A biciklisek és a gyalogosok védelmében oldalvédelmi asszisztenssel (Sideguard Assist) is ellátták a járművet, mely segíti a buszsofőr tájékozódását a jármű környezetében váratlanul megjelenő kerékpárosok, gyalogosok, vagy más egyéb objektumok tekintetében. Az asszisztens a busz jobb oldalát monitorozza és fény- és hangjelzéssel figyelmezteti a sofőrt, ha gyalogos vagy biciklis kerül a holttérbe. A veszélyt jelző piros fényjelzés a visszapillantó tükörben jelenik meg, a személyautókban alkalmazott megoldásokhoz hasonlóan.

A Setra S 531 DT –ről elmondható, hogy a gyártó sikerrel vette az akadályt, és csak ott nyúlt hozzá a modellhez, ahol azt a technológia vagy a komfort megkívánta. Az új formatervvel jól felismerhető, karakteres buszt hoztak létre, mely lenyűgöző menetdinamikájával és kiváló rugózásával komfortos utazást biztosít a fedélzeten ülők számára. A modell méltó a márkaalapító Otto Kässbohrer örökségéhez. A Setra S 531 DT minden bizonnyal a személyszállítással foglalkozó társaságok kedvence lesz, hiszen minden tekintetben a prémium kategóriát képviseli, nem utolsó sorban pedig a fapados légitársaságokkal is versenyképes lehet.