Április elején járták körbe futótűzként az orosz sajtót ezek a fotók. A képeken egy új tömegoszlató, tüntetésbiztosító, terrorelhárító jármű prototípusa látható, amit állítólag már szolgálatba állítottak Moszkvában.

A fotók már ránézésre is gyanúsak, de most le is lepleződött az átverés, áprilisi tréfa volt az egész, renderelt képeket szórtak szét a neten.

Persze ne feledjük el, hogy Oroszországról beszélünk, szóval nem lennék meglepődve, ha az lenne a kamu, hogy ez csak áprilisi tréfa volt, és néhány hónap múlva élőben láthatnánk ezt a monstrumot.