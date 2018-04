A lengyel FunClub utazási iroda tavaly különleges buszjáratot indított. A Stefa Platinum néven futó menetrend szerinti járaton a szokásosnál jóval magasabb, leginkább repülőkön tapasztalható kényelem áll az utasok rendelkezésére. A cég december elején állított forgalomba két, 15 méter hosszú Irizar i8-ast Poznań és Varsó között. A naponta kétszer induló autóbuszokon extra szolgáltatásokat vehetnek igénybe az utasok.

Mindkét jármű utasterét két zónára osztották. Az egyik az első ajtótól a második ajtóig húzódó 1+1 üléskiosztású Platinum +, a másik pedig a második ajtótól a nagyjából a busz végéig tartó, 2+2-es üléskiosztással rendelkező, Platinum elnevezésű zóna.

A Platinum+ területen (amit akár első osztálynak is nevezhetnénk) mindössze 4-4 ülőhely található, egymástól meglehetősen nagy távolságban, aminek az az oka, hogy valamennyi ülést kihajtható, párnázott comb-, illetve vádlitámaszokkal láttak el. Az ülések felett – a sztenderdeknek megfelelően – olvasólámpa, egyénileg szabályozható levegőbefújás és utaskísérő-hívó gomb is rendelkezésre áll. Emellett az utasok a 230 voltos és az USB-pontokat is igénybe vehetnek elektronikus eszközeik töltéséhez. A Platinum zónában pedig 24 darab, kényelmes, széles háttámlával és üléstámlával ellátott ülés áll rendelkezésre.