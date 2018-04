A párizsi közlekedési operátor, a RATP apró, ámde nagyon fontos lépést tett az automatizált vezetés irányába. A társaság három másik partnerrel egy alacsonypadlós Iveco Urbanyway-t tett önvezetővé. Természetesen a projektben maga az olasz gyártó is részt vett. A cél érdekében a hibrid hajtású járművet több külső kamerával, illetve 5 darab gyalogos, illetve objektum érzékelő szenzorral szerelték fel.

Hosszabb-rövidebb tesztelgetés után az önvezető autóbuszt a Lagny-buszgarázsban engedték szabadon. A többszintes létesítményben a GPS-helyzetmeghatározás korlátok közé szorul, éppen ezért a járművet internetes kapcsolat nélküli navigációval látták el. Szintén kihívást jelentett, hogy a buszgarázsban a legtöbb helyre tolatva kell beállni, ami nemcsak a hús-vér sofőrök, hanem önvezető-rendszer számára is kihívást jelent.

A RATP által szervezett sajtó nyilvános tesztelésen ugyanakkor nem mondott csődöt az automatika. Ha ez így lett volna, akkor talán még nagyobb hír sült volna ki belőle. A demonstráció alatt a járműnek meg kellett találnia a Lagny buszgarázshoz vezető utat, majd be kellett hajtania létesítménye és be kellett állnia két busz közé. Az automatizált Urbanway tökéletesen hajtotta végre a feladatot, de biztonság esetére egy sofőr is ült a volánnál annak érdekében, hogy be tudjon avatkozni, ha a helyzet úgy kívánja.

A tízmilliós francia főváros számára az automatizált vezetés egyelőre csak kísérleti szinten működik. A 2017 ősze óta létező tesztjárművet pedig még nagyon sok próbának vetik alá, hogy kiderítsék, milyen közlekedési szituációkkal képes megbirkózni.

Fotó: RATP