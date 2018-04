Ennek köszönhetően a 10 méter hosszú, klímával együtt 3,27 méter magas és 2,34 méter széles autóbusz hajtásáról Euro VI-os, Paccar PX-5 motor gondoskodik. A 4.5 literes erőforrás 210 lőerős (152 kW) teljesítménnyel rendelkezik, maximális forgatónyomatéka pedig 760 Nm. A blokkhoz hatsebességes manuális váltó csatlakozik, de ZF-gyártmányú AS Tronic automataváltóval is rendelhető.

A varsói Bus Expón állították ki azt az ukrán autóbuszt, melyet leginkább Közép-Európában szeretnének értékesíteni. A járművet az a GSP Polska forgalmazza, mely mellesleg a magyar Molitus S91-est is képviseli Lengyelországban. Az Etalon A084 Tulip autóbusz még nem igazán ismert régiónkban, holott már a 2016-os IAA kiállításon is bemutatták. Igaz, akkor még csak egy Euro V-ös változatot tudtak felmutatni.

Olvass tovább

Etalon Corporation Az autóbusz fejlesztése és gyártása az ukrán Etalon Corporationhoz köthető (innen a neve is), mely tulajdonosi jogokat gyakorol a csernyihivi PJSC Csernyihivszkij Avtobusznyi Zavod, valamint a Borypsyl Autoplant felett. A cégcsoport már öt évvel ezelőtt is a legnagyobb buszgyártónak számított Ukrajnában, évente ezernél is több eladott autóbusszal. A cég eddig főként BAZ néven gyártott kis befogadóképességű buszokat, de fehérorosz együttműködésben ACSM-321 alacsonypadlós trolibuszokat is összeszerelnek Ukrajnában. Az A084 Tulip az első olyan busz, amelyet Etalon márkanévvel forgalmaznak. A Borypsyl Autoplantban jelenleg 19 ezer négyzetméteren folyik az autóbuszok összeszerelése és fejlesztése. Az üzem 1700 darabos éves kapacitással rendelkezik.

Ami tehát igazán érdekessé ezt az autóbuszt az az, hogy fronthajtású és az erőforrás is az ( eredeti helyén) A-tengelynél található. Az új buszoknál ez szokatlan megoldásnak tűnhet, mert a motorsátor sok helyet foglalhat el az utastérből. Sajnos nem cáfol erre rá az Etalon A084 Tulip sem, mert a karosszéria ajtós oldalán rögtön két üléspárral kevesebb van. A jármű fedélzetén 40 (+1) ülőhely található, ami a karosszéria hosszúságát figyelembe véve akkora kapacitásnak felel meg, mintha WC-vel is felszerelték volna. Igaz, az előző változathoz képest már ez is néggyel több ülőhelyet jelent.

Az összeszerelés minőségére nem lehet panasz, ugyanakkor a műszerfal meglehetősen spártaira sikeredett. A gyártó elnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy bíznak a modell versenyképességében, mely olcsóbb lehet a nagyobb versenytársaknál. Ilyen belső elrendezéssel azonban legfeljebb iskolabusznak lehet alkalmas a Visegrádi-országokban.

A termetes motorsátor miatt komolyan a gyártó sem számol azzal, hogy ezt a modellt menetrendi személyszállításra használják. “Tisztában vagyunk vele, hogy Ukrajnában leginkább csak kisebb klubcsapatok, illetve munkások szállítására lehet alkalmas” – mondta korábban Volodymyr Butko, az Etalon Corporation elnöke. Ennek azért némileg ellentmond, hogy mindkét létező prototípust elektronikus útvonal kijelzővel látták el. A cég első embere hozzátette: az Etalon A084 versenyképessége az árában rejlik, ugyanis hozzávetőlegesen nettó 90 ezer eurót, vagyis átszámítva 28 millió forintot kell érte fizetni, amivel olcsóbb lehet a konkurenciánál.