A VW eleve meg sem próbálta házon belül a Bogár pick-upok építését, még akkor sem, ha voltak olyan átalakítások, amelyek minőségben megközelítették ( vagy akár le is körözték) a gyárit. Sőt. Az amerikai Streetside Classics egy 1970-ben gyártott emelt futóműves Bogárt alakított át. A jármű alacsony platót és hátsó ablakot kapott. A ballonos gumiabroncsok csak tovább erősítik a pick-upos hatást.

A VW Bogár első generációjából közel 22 millió darabot adtak el világszerte 1938 és 2003 között, amihez nekünk magyaroknak is közünk van Barényi Béla által. Bár a vásárlók többségének jó volt úgy ez a modell, ahogy kigurult a gyárból, mégis akadtak olyanok, akik a farmotoros, hátsókerék hajtásos népautóból pick-upot építettek.

Olvass tovább

Bár alapvetően a jármű nem használható áruszállításra, mivel a hátsó motor sok helyet vesz el a raktérből, ennek ellenére így is volt, aki 11 995 amerikai dollárt, vagyis átszámítva 3 millió forintot fizetett érte. Aztán akadt olyan is, aki egy 1971-es Bogárból épített pick-upot. Hozzá kell tenni, hogy az elég becsületes átalakítás volt, hiszen egy négyhengeres Ford-motorra cserélték az eredeti blokkot, a hátsó platóra pedig helyes fa szerszámos ládát is építettek.

A következő generációs Bogárból is készültek pick-upok, ráadásul azoknál már teljes értékű plató áll rendelkezésre. Valószínű azonban, hogy a márka szerelmeseinek a jövőben már nem lesz lehetőségük ebből a modellből pick-upot építeni, hiszen a Volkswagen befejezi a típus gyártását.