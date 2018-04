Valószínűleg nagyot nőne a BKV ázsiója, ha mondjuk valamelyik éjszakai járaton ilyen buszok közlekednének. Mivel az MAN házon belül végezte az átalakítást, ezért minden a lehető precízebb módon lett kialakítva a járművön. Az utastér legfontosabb része minden bizonnyal az első és második ajtó között kialakított hatalmas bárpult, melyben három hűtő, hűtött söröshordó, valamint egy DJ-pult kapott helyet.

A tánctérből kettő is van: egy a bárpulttal szemben, a második ajtónál, egy pedig a csuklószerkezet mögött a harmadik ajtónál található. A megoldás kézenfekvő volt, hiszen a háromtengelyes autóbuszban egyedül a kerékdobok szűkíthetik le minimálisan a teret. Hogy a kerekek feletti részek se maradjanak kihasználatlanul, az MAN szakemberei széles ülőfelülettel ellátott ülőalkalmatosságokat építettek be, melyeken akár félig fekvő helyzetben is lehet utazni.

Az autóbuszt a mennyezeti világítás teszi igazán különlegessé. A plafonba ugyanis különálló, főként háromszög alakú geometriai alakzatokkal rendelkező világítótesteket építettek be, melyek akár külön-külön is kapcsolhatók. A LED-technológiás lámpatestek ugyanakkor nemcsak a mennyezeten, hanem a jármű hátulján, a belső hátfalon is visszaköszönnek.