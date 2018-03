Az idei Warsaw Bus Expón állították ki azt Sprintert, mely off-road terepen érzi magát igazán otthon. A lengyel Mercus dögös VIP-buszt varázsolt az előző generációs Mercedesből, melyet a fekete metálfényezés, a krómozott hűtőrács, az emelt futóművek, valamint a ballonos off-road papucsok tesznek igazán különlegessé.

A sokat sejtető külső mögött business-kényelem rejtőzik: a jármű utasterébe LED-technológiával megvilágított vékonyka lépcsőkön lehet feljutni. Az összesen 18 ülőhellyel szerelt belső térben a fekete különböző árnyalatai köszönnek vissza, igényes köntösbe bujtatva. Az oldaltámaszos bőrülések hűvös tapintása remek karakterrel ruházza fel a járművet. A fekete, rácsozott, hőszigeteléssel ellátott oldalborítás tovább növeli a busz VIP-jellegét.

A légkondicionált utasteret a legutolsó technológiával varázsolták komfortossá. A videorendszer CD/DVD lejátszására is alkalmas, emellett AUX vagy USB-csatlakozás révén külső forrással is összeköthető. Az utastéri LCD-monitoron ugyanakkor ingyenes televízió csatornák is megjeleníthetők a DVBT-dekóder segítségével. A török gyártmányú SEGE VIP üléseknél 220 voltos, illetve USB-csatlakozókat építettek be, emellett külön nappali és éjszakai LED-világítással tették egyedibbé a utasteret. A megfelelő diszkréció érdekében a jármű sötétített oldalablakokat kapott, de a sztenderdeknek megfelelően sötétítőfüggönyök is rendelkezésre állnak.