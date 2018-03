A modell azt a moduláris felépítési elvet követte, ami a magyar Evopro kompozit szerkezetű buszoknál is megfigyelhető. Minderről a busz belsejében található, padlótól a tetőig tartó, pántszerű fekete sávok árulkodnak leginkább. Az autóbusz építési elve lehetővé teszi, hogy a kocsitestet üléseket, vagy oldalajtókat tartalmazó blokkokkal toldják meg. Az oldalra nyíló ajtóknál még választási lehetőség van: 1200 vagy 800 milliméter szélesek lehetnek. A megoldásnak köszönhetően a járművek hosszúsága és azok befogadóképessége a megrendelők igényei szerint variálható.

A szlovénokat nem a buszgyártó nemzetek között tartjuk számon és ezen az sem segít, hogy nagyjából már 70 éve működik náluk egy olyan cég, mely exportra is termel. A Tovarna avtomobilov Maribor (TAM) a Warsaw Bus Expón furcsa elektromos buszt mutatott be.

A közel 10 méter hosszú autóbuszt normál méretű kerekekkel szerelték. Hajtásláncának főbb elemei között találjuk a független felfüggesztésű BRIST kormányozható tengelyeket, valamint a kínai TM4 elektromotort, mely 156 és 200 kW teljesítményszinteken érhető. A Vero maximális akkukapacitása 210 kW/h és egy feltöltéssel legfeljebb 260 kilométert tud megtenni. Az energiatároló csomag gyorstöltéssel 12 perc alatt teljesen feltölthető.

Az autóbuszon összesen 21 (+1) ülőhely található, érdekes ugyanakkor, hogy a sofőr mellé nem erőszakoltak be plusz egy utasülést. Helyette korlátokat építettek be, a vezetőülés ugyanis annyira magasra került, hogy a padlóhoz képest legalább fél méteres szintkülönbséget kell leküzdenie a sofőrnek, ha be akar ülni dolgozni. Cserébe viszont nagy fordulékonysággal rendelkező járművet vezethet, a kiállított busz ugyanis 10,4 méteres fordulókörrel büszkélkedhet. Emellett a visszapillantókat sem kell többé tisztogatni, mivel helyüket külső kamerák vették át.

A Warsaw Bus Expón bemutatott TAM Vero jobbkormányos volt, mivel a jelenleg reptéri buszokat is gyártó cég a bal oldali közlekedést alkalmazó országokat tekinti főbb piacának. Ettől függetlenül a szlovénok nem zárkóznak el egy komolyabb, EU-s megrendeléstől sem.

Fotók: Aranyi Péter