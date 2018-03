“Bár az e-buszok pillanatnyilag még jóval drágábbak egy átlagos busznál, meggyőződésünk, hogy a jelenlegi fejlesztés hosszú távon megtérülő befektetés lehet a cég, az utasok és a környezet szempontjából is” – jegyezte meg André Schwämmlein, a FlixBus alapítója és ügyvezető igazgatója. A távolsági autóbuszozás jelenleg is környezetbarát alternatívának számít, azok akik a buszt választják autó helyett, akár 80 százalékkal is csökkenthetik szén-dioxid kibocsátásukat.

A társaság nemcsak Franciaországban, hanem a szomszédos Németországban is kipróbálja az elektromos technológiát. 2018 nyarától ugyanis Hessen és Baden-Wüttenberg tartományok között áll forgalomba egy környezetbarát autóbusz.

A FlixBus ugyan eddig csak látványterveket közölt a szóban forgó tesztautóbuszokról, azonban az már most látható, hogy a kínai Yutong ICE12-es intercity közlekedésre tervezett modelljét fogják tesztelni. A gyártó honlapja szerint ezt az autóbuszt 295 kWh teljesítményű akkumulátorcsomaggal gyártják és egy feltöltéssel 200 kilométer megtételére képes. A 12,3 méter hosszú ICE12-es összesen 59 utas szállítására alkalmas, ami megfelel a kategóriájában elvárható befogadóképességnek.

Nem csoda, hogy a társaság választása éppen kínai elektromos buszra esett. Kínában tavaly összesen 89.546 darab elektromos autóbusz készült. Az ottani akkumulátor-technológiás buszok piacán jelenleg két gyártó, a BYD és a Yutong tölt be meghatározó szerepet. A világ első elektromos turistabuszát a BYD mutatta be 3 évvel ezelőtt. A Yutong most egy olyan szegmensben próbálkozik Európában, ahol egyelőre még nincs vetélytársa.

Felső kép: ww.dietrichcarebus.fr